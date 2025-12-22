Возрастное ограничение 18+
Синоптики прогнозируют в выходные в Свердловской области до -22°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидается умеренно холодная погода. Синоптики прогнозируют от -22°C до -6°C.
В субботу, 27 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Температура ночью -17...-12°C, на крайнем севере до -22°C; днём -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -14...-12°C, днём -11...-9. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 28 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -15...-10°C, на севере до -20°C; днём -11...-6°C, на севере до -16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -12...-10°C, днём -11...-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Температура ночью -17...-12°C, на крайнем севере до -22°C; днём -14...-9°C, на крайнем севере до -17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -14...-12°C, днём -11...-9. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 28 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -15...-10°C, на севере до -20°C; днём -11...-6°C, на севере до -16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -12...-10°C, днём -11...-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025
22 декабря 2025
В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
17 декабря 2025
17 декабря 2025