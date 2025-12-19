В ночь на 1 января метро Екатеринбурга будет работать до часу ночи





– отметили в администрации. «Так горожане смогут не только комфортно вернуться домой после праздничных гуляний в центре, но и стремительно "ворваться" в новый год на скорости до 80 километров в час»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – метро Екатеринбурга будет работать до 01.00. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии.Остальной общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) будут работать до 22.00. Утром 1 января до 10.00 он будет ходить с интервалом в час, а 2 января до 10.00 – каждые полчаса. В остальные праздничные дни общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.