Почти на 30% за год вырос спрос на автоуслуги в Екатеринбурге

В 2025 году в Екатеринбурге спрос на автоуслуги вырос на 29%. Такие данные приводят аналитики Авито.Чаще всего жители уральской столицы обращались за услугами по диагностике и ремонту авто (на них пришлось 36% от общего спроса), тюнингу и оборудованию (30%), кузовному ремонту и покраске (11%), мойке и другому уходу за авто (5%), а также шиномонтажу и ремонту дисков (4%).Отмечается, что после наступления холодов резко вырос спрос на замену масла в заднем редукторе (в 5 раз), в коробке передач (в 2,5 раза), свечей зажигания (+98%), мойку и уход за авто (+95%), а также замену генератора (+92%).Предложение услуг за год также изменилось, увеличившись на 12%. Основной объём приходится на диагностику и ремонт (33%), тюнинг (24%), помощь при покупке авто (10%). В лидерах роста услуги по замене жидкости гидроусилителя руля, свечей зажигания и масла в переднем редукторе (в 2,5 раза), антифриза и масла в заднем редукторе (в 2 раза). Эксперты отмечают усиливающуюся конкуренцию среди сервисов.