Ключевой объект здравоохранения открыт в Арамили под прокурорским надзором

Накануне Нового года в Свердловской области завершилось строительство нескольких объектов здравоохранения. Самым крупным и долгожданным из них стала новая детская поликлиника в городе Арамиль.Об открытии её не без гордости сообщил сегодня губернатор области Денис Паслер:«Эта поликлиника в несколько раз больше прежнего медучреждения и кардинально отличается по функционалу. Здесь есть всё необходимое для лечения и укрепления здоровья детей: новое оборудование, расширенные возможности для диагностики, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и бассейн. Это очень удобно для семей с детьми в Арамили, а наша первоочередная задача — чтобы медпомощь была доступной. Город растёт хорошими темпами, и мы должны создавать новые возможности для жителей».Возведение поликлиники велось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Объект рассчитан на 150 посещений в смену.Но омрачает новость одно обстоятельство: строительство детской поликлиники в Арамили сопровождалось активным надзором со стороны Сысертской межрайонной прокуратуры. Дело в том, что работы, начавшиеся после заключения государственного контракта в сентябре 2022 года, должны были завершится в конце июля 2025 года. Однако в процессе возникали нарушения сроков и другие недостатки.Прокуроры еженедельно выезжали на объект для проверок и неоднократно находила при этом нарушения. Подрядчику объявлялись предостережения, а заказчику и исполнителю вносились представления. Это позволило скорректировать ход работ и ускорить процесс. Были заключены дополнительные соглашения и увеличены бригады рабочих. Благодаря двухсменному режиму работ объект всё же удалось завершить до конца года.