В екатеринбургском СИЗО изъяли ёлку и гирлянду, которые адвокат пытался передать обвиняемому
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В СИЗО-1 Екатеринбурга после встречи с адвокатом у обвиняемого по статье 291 УК РФ (дача взятки) были обнаружены запрещённые предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
В сумке с документами находились гирлянда, искусственная ёлка, упаковка термоусадочных трубок, кардридер, переходники на телевизионную антенну, антенный кабель, цифровой приёмник, скотч и батарейки.
Все запрещённые предметы были изъяты сотрудниками учреждения.
