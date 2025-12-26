В екатеринбургском СИЗО изъяли ёлку и гирлянду, которые адвокат пытался передать обвиняемому

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В СИЗО-1 Екатеринбурга после встречи с адвокатом у обвиняемого по статье 291 УК РФ (дача взятки) были обнаружены запрещённые предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.В сумке с документами находились гирлянда, искусственная ёлка, упаковка термоусадочных трубок, кардридер, переходники на телевизионную антенну, антенный кабель, цифровой приёмник, скотч и батарейки.Все запрещённые предметы были изъяты сотрудниками учреждения.