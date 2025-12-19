Возрастное ограничение 18+
Лжеполицейского отправят в строгую колонию за кражу сбережений у пенсионерки в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который притворился сотрудником полиции, чтобы попасть к пожилой женщине в квартиру и украсть её сбережения.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 19 апреля 2025 года он проследил за пенсионеркой и, дождавшись, когда она зайдёт в квартиру, постучался в дверь. Далее он убедил её в том, что он сотрудник полиции, который проводит проверку по сообщению о хищении, и что ему нужно проверить её деньги. Женщина впустила его в квартиру и показала свои сбережения, которые он украл, пока пенсионерка уходила в другую комнату.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в краже (по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил в качестве наказания 2 года в исправительной колонии строгого режима.
Сообщается, что в 2014 году мужчина был осуждён за аналогичные преступления. Потерпевшими тогда тоже выступали пожилые люди.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 19 апреля 2025 года он проследил за пенсионеркой и, дождавшись, когда она зайдёт в квартиру, постучался в дверь. Далее он убедил её в том, что он сотрудник полиции, который проводит проверку по сообщению о хищении, и что ему нужно проверить её деньги. Женщина впустила его в квартиру и показала свои сбережения, которые он украл, пока пенсионерка уходила в другую комнату.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в краже (по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил в качестве наказания 2 года в исправительной колонии строгого режима.
Сообщается, что в 2014 году мужчина был осуждён за аналогичные преступления. Потерпевшими тогда тоже выступали пожилые люди.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле за кражу товаров будут судить сотрудницу ПВЗ
25 декабря 2025
25 декабря 2025