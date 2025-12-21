В Свердловской области за сутки потушили 26 пожаров, двое пострадали

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 26 пожаров. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, 12 возгораний произошли в жилом секторе. В результате пожаров пострадали два человека.Один из инцидентов произошел на улице Уральская в Новой Ляле. Там загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома, огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. Пожарные вывели из квартиры двух женщин, они получили отравление продуктами горения. Возгорание ликвидировали девять огнеборцев с использованием двух единиц техники, на это потребовалось 35 минут.По данным МЧС России по Свердловской области, в 4% случаев причиной пожаров стал поджог, еще в 4% возгорания произошли из-за короткого замыкания электропроводки. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей привело к 8% пожаров. Еще 12% возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.