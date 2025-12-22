Возрастное ограничение 18+

Авито тестирует ИИ-помощника для покупателей и нейросетевого бизнес-консультанта

19.54 Пятница, 26 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Технологическая платформа Авито начала тестирование двух уникальных ИИ-ассистентов. Для покупателей создан помощник Ави, а для профессиональных продавцов — Ави Pro. Сервисы призваны коренным образом изменить формат взаимодействия с платформой через диалоговый интерфейс, сообщает пресс-служба платформы.

В Авито рассказали, что Ассистент Ави подбирает товары по описанию задачи, даже если запрос размыт, и помогает сравнивать варианты. Он легко ориентируется во всех категориях — от автомобилей до электроники. Ави Pro анализирует статистику объявлений продавца и даёт персонализированные советы по повышению эффективности. Технология работает на системе специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за свою задачу. Это позволяет оптимизировать обработку миллионов запросов. Модели обучаются на уникальных данных платформы, что обеспечивает высокую точность рекомендаций.

Сообщается, что планируется, что в 2026 году компания инвестирует в развитие ассистентов около миллиарда рублей. Пользователей ждут голосовое общение, поиск по фото и умные системы мониторинга объявлений. Ассистенты научатся запоминать историю диалогов и предпочтения, становясь по-настоящему персональными помощниками.

Исследования Авито указывают на высокий спрос такого новшества: 43% покупателей готовы доверить выбор цифровому помощнику. Многие продавцы уже пользуются внешними ИИ-сервисами, но сталкиваются с нерелевантными советами.

«Каждый день на Авито происходят миллионы хороших историй: удачные находки, выгодные сделки, нужные услуги. Ассистенты помогут таким историям случаться чаще. Для Авито диалоговый интерфейс – это новый уровень пользовательского пути. Он сократит количество действий до решения задачи, повысит конверсию в успешные сделки и позволит платформе лучше понимать намерения пользователя»,

– прокомментировал новость управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
