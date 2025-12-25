Возрастное ограничение 18+
В Серове возбудили уголовное дело из-за отключения отопления в мороз почти у 17 тысяч жителей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает областная прокуратура. Ведомство намерено проконтролировать расследование ЧП.
Напомним, в минувшую среду, 24 декабря, в 22.40 произошёл сбой автоматики в котельной №1, находящейся в пользовании ООО «Вертикаль», после которого отключился один из трёх котлов. Впоследствии без отопления остались 338 домов – более 16,8 тысяч человек. Также без тепла остались две школы, пять детских садов и одно из подразделений городской больницы.
В прокуратуре Свердловской области заявили, что отключившийся котёл включили только сегодня, 26 декабря, ночью, примерно в 01.30.
Администрации Серовского муниципального округа ведомство объявило предостережение, а руководителю ООО «Вертикаль» – представление об устранении нарушений закона. Также прокуратура продолжает проводить свою проверку.
