«Смотрящего за районом» задержали в Екатеринбурге после нападения на сотрудника ПВЗ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении на сотрудника ПВЗ на улице Ангарской задержали 29-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, днём 24 декабря около 14.30 подозреваемый подошёл сотруднику пункта выдачи заказов, который в тот момент чистил крыльцо от снега, и потребовал у него деньги. Своё требование мужчина объяснил тем, что он давно живёт в этом районе, и поэтому ему все должны. Сотрудник ПВЗ отказал ему, за что получил от подозреваемого удар рукояткой ножа.
Известно, что позже потерпевший обратился в ГКБ №14, где ему диагностировали перелом на правой руке и оказали необходимую помощь. Затем он обратился в отделение полиции №10, где написал заявление на нападавшего. На мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В настоящий момент он задержан.
