В Свердловской области ищут детей из Подмосковья

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщил о розыске двух несовершеннолетних, пропавших в Московской области. Речь идет о Леониде Сафонове 12 лет и Владиславе Сафонове 8 лет, которые проживают в городе Павловский Посад.С 25 декабря местонахождение детей неизвестно. Ориентировка распространена по регионам, в том числе в Свердловской области.Леонид Сафонов ростом около 150 см, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения он был одет в черную куртку, зеленую кофту, светлую рубашку, темно-синие брюки, синие кроссовки с белой подошвой и светлую шапку.Владислав Сафонов ростом около 130 см, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Он был одет в черную куртку, белую рубашку, темно-синие брюки, серые кроссовки и черную шапку-ушанку.В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области просят всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении детей, сообщить ее волонтерам или в правоохранительные органы по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.