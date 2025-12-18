Возрастное ограничение 18+
Экс-главу красноуфимской думы арестовали по делу о хулиганстве с оружием
Фото: прокуратура Свердловской области
Красноуфимский районный суд избрал строгую меру пресечения для бывшего председателя местной думы. Под стражу заключен Рустам Гамалиев, ранее занимавший пост главы Думы городского округа Красноуфимск. Судебное заседание по этому вопросу прошло сегодня, 26 декабря.
Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об аресте. Гамалиев обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ. Эта статья касается хулиганства, совершенного с применением оружия. Инкриминируемое деяние квалифицируется как тяжкое преступление.
Заместитель межрайонного прокурора поддержал ходатайство следствия в суде. В своём заключении он указал на необходимость заключения под стражу. Прокуратура считает, что обвиняемый может помешать расследованию. Ему вменяются возможные попытки уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Также существует риск, что Гамалиев скроется от правосудия.
Суд согласился с доводами обвинения и избрал меру пресечения. Арест продлится до 23 февраля 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее Гамалиев был отправлен в отставку из-за утраты доверия. Поводом для отставки стало согласование дорогостоящего проекта по установке в городе транспортных остановок. За совершение вменяемого преступления ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
