В Каменске-Уральском рассмотрят уголовное дело о коммерческом подкупе на 2 миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего заместителя руководителя отдела по продажам труб местного предприятия, обвиняемого по статье 204 УК РФ – коммерческий подкуп.
По версии следствия, в период с декабря 2019 года по декабрь 2023 года он получил от директора двух организаций-контрагентов более 2 миллионов рублей за покровительство при согласовании заявок на оформление договоров и последующее сопровождение. Вину бывший замруководителя не признает.
Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
