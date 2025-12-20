Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за прошедшие сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники экстренных служб ликвидировали 16 пожаров. По данным МЧС России по Свердловской области, 10 возгораний произошли в жилом секторе. В результате пожаров пострадали семь человек, двое погибли. Пожарным удалось спасти восемь человек.Один из пожаров произошел в Нижнем Тагиле на улице Победы. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарные спасли семь человек, в том числе одного ребенка. Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Пожар ликвидировали за 22 минуты, к тушению привлекались 16 специалистов и шесть единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Еще одно происшествие зафиксировали в поселке Калья на улице Комарова. Там горели личные вещи в квартире на третьем этаже трехэтажного дома, огонь охватил 40 квадратных метров. Спасателям удалось вывести одного человека, однако в ходе тушения были обнаружены двое мужчин без признаков жизни. За медицинской помощью обратились четыре человека. Пожар ликвидировали за 81 минуту силами 15 специалистов и четырех единиц техники. По предварительной информации МЧС России по Свердловской области, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.В ведомстве также уточнили, что в 12% случаев причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации отопительных печей. Аварийный режим работы электрооборудования привел к возгораниям в 6% случаев, еще в 6% причиной стало короткое замыкание электропроводки.