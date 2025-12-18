Под Режом в ДТП на трассе погибли два человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Авария случилась около 10.00 на 101-м километре автодороги.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны Алапаевска в направлении Режа и не обеспечил постоянный контроль за движением машины. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.В ДТП погибли водитель в возрасте 52 лет и один из пассажиров, мужчине было 23 года. Ещё один пассажир, 22-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, на месте аварии работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, также проводится процедура установления личности погибших.