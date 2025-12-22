Возрастное ограничение 18+

Неосторожный ездок на электросамокате попал под суд в Екатеринбурге

18.21 Пятница, 26 декабря 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по резонансному ДТП с электросамокатом. Неосторожная езда местного жителя привела к печальным последствиям.

На скамье подсудимых оказался молодой человек, который 5 августа 2024 года на улице Куйбышева совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода. В результате удара женщина упала и получила серьёзные травмы. Медицинское освидетельствование зафиксировало у неё двухлодыжечный перелом правой голени. Полученные повреждения классифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью, а лечение потребовало длительной госпитализации — с 5 августа по 13 сентября.

Судили электросамокатчика по части 1 статьи 268 Уголовного кодекса РФ — за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью пешехода. В качестве наказания судья назначил ему 1 год ограничения свободы. Помимо уголовной ответственности, с осужденного взысканы средства в пользу потерпевшей. Он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Также суд взыскал с него 140 тысяч рублей в счет возмещения утраченного потерпевшей заработка. Таким образом, общая сумма материальных взысканий составила 290 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
