На летевшем из Екатеринбурга в Ноябрьск самолёте обнаружена поломка
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала расследование инцидента с самолётом в аэропорту Ноябрьска, куда он прилетел из Екатеринбурга. Во время посадки обнаружилась некорректная работа шасси.
Днём 26 декабря 2025 года самолёт авиакомпании «Ямал» выполнял регулярный рейс YC-249 по маршруту Екатеринбург — Ноябрьск. После посадки из-за выявленной неисправности борт был временно отстранён от полётов. Сейчас проводится его полная техническая ревизия для установления причин нештатной ситуации. Точная причина некорректной работы шасси станет известна после завершения ревизии.
Инцидент привёл к задержке другого рейса той же авиакомпании. Это рейс Ноябрьск — Тюмень.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Надзорные мероприятия направлены на исполнение законодательства о безопасности полетов. А особое прокурорское внимание уделяется соблюдению прав пассажиров, столкнувшихся с задержками. В рамках проверки будет установлено, были ли соблюдены все регламенты технического обслуживания. Также прокуратура проверит действия авиакомпании по информированию пассажиров. По итогам надзорных мероприятий могут быть приняты процессуальные решения. Основная задача — недопущение подобных ситуаций в будущем.
