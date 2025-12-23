На летевшем из Екатеринбурга в Ноябрьск самолёте обнаружена поломка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала расследование инцидента с самолётом в аэропорту Ноябрьска, куда он прилетел из Екатеринбурга. Во время посадки обнаружилась некорректная работа шасси.Днём 26 декабря 2025 года самолёт авиакомпании «Ямал» выполнял регулярный рейс YC-249 по маршруту Екатеринбург — Ноябрьск. После посадки из-за выявленной неисправности борт был временно отстранён от полётов. Сейчас проводится его полная техническая ревизия для установления причин нештатной ситуации. Точная причина некорректной работы шасси станет известна после завершения ревизии.Инцидент привёл к задержке другого рейса той же авиакомпании. Это рейс Ноябрьск — Тюмень.Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Надзорные мероприятия направлены на исполнение законодательства о безопасности полетов. А особое прокурорское внимание уделяется соблюдению прав пассажиров, столкнувшихся с задержками. В рамках проверки будет установлено, были ли соблюдены все регламенты технического обслуживания. Также прокуратура проверит действия авиакомпании по информированию пассажиров. По итогам надзорных мероприятий могут быть приняты процессуальные решения. Основная задача — недопущение подобных ситуаций в будущем.