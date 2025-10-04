В Екатеринбурге школьник выстрелил в водителя трамвая на Вторчермете

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На конечной остановке трамвайного маршрута №15 в районе Вторчермета подросток выстрелил из пневматического пистолета в водителя. Инцидент произошёл около 14.00, сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».По предварительным данным, водитель сделал замечание группе подростков, которые мешали движению трамвая. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил мужчине в ногу. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, но он написал заявление в полицию.В управлении МВД сообщили телеграм-каналу, что стрелявший — ученик девятого класса одной из школ Екатеринбурга. Подростка доставили в отдел полиции №12, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Пистолет передан правоохранителям.