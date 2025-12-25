Возрастное ограничение 18+
Танцевальный марафон от классики до уличных стилей стартует в Атриуме Ельцин-центра
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге пройдёт масштабный танцевальный проект «Танцы в Атриуме: от классики к уличным стилям». Серия бесплатных мероприятий состоится в Атриуме Ельцин-центра на бесплатной основе.
Программа откроется 28 декабря трехчасовым вечером, посвященным сальсе. Известный танцор, основатель сети школ MaxDance Максим Щербаков научит участников этому экзотическому танцу. В программу вечера сальсы войдёт исполнение «Карибского микса» от школы MaxDance.
Марафон продолжится в следующем году: 5 января темой вечера станет «Бачатанго», где сочетаются бачата и танго. Участников ожидают мастер-классы по обоим направлениям и показательные выступления. После обучающей части запланирована серия свободного танца для всех гостей.
На шестой день 2026 года фокус сместится на современную хореографию с Александром Фроловым. В 17.00 начнётся его мастер-класс по современному танцу для любого уровня подготовки. А позже, в 19.00, он представит свой сольный спектакль «4:0». После спектакля состоится обсуждение постановки со зрителями.
Следующий этап танцевального марафона запланирован на 8 января. В этот день в 17.00 пройдёт мастер-класс от педагога Павла Битнера по верхним и нижним движениям брейк-данса. За ним последует джем-сессия, где танцоры смогут обменяться опытом.
Завершит проект 10 января большой день хип-хопа и уличных стилей. С 16.00 в этот день пройдут мастер-классы по Afro House, Hip Hop и Popping от педагогов школы «FRIENDS DANCE». Гости увидят показательные номера учеников школы. А вечером организаторы устроят открытый танцевальный джем для всех стилей.
Ещё раз уточняем — участие в «Танцах в Атриуме» бесплатно. Но необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.
