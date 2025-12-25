В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет падение подростка в открытый люк по дороге в школу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту получения травм подростком по пути в школу. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По предварительной информации, утром 26 декабря возле дома № 37 на улице Орджоникидзе школьница 2008 года рождения упала в открытый канализационный люк. Инцидент произошёл по дороге в школу. Выбраться из люка девочке помогли прохожие.После происшествия подростка доставили для обследования в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Медики осмотрели ребёнка и диагностировали ушиб мягких тканей в области правой голени.Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства при содержании объектов коммунальной инфраструктуры.