Третья частная клиника в Свердловской области откажется от абортов с 2026 года
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
Медицинский центр «Гармония», работающий в Екатеринбурге в сфере репродуктивного здоровья, с 1 января 2026 года прекратит оказывать услугу по искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщил директор клиники, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Леонид Хаютин.
По словам руководителя медцентра, решение связано с ухудшением демографической ситуации. О планах отказаться от проведения абортов Леонид Хаютин сообщил «Четвёртому каналу».
«Гармония» стала третьей крупной частной клиникой в Свердловской области, объявившей о прекращении проведения абортов с начала 2026 года. Ранее о таком же решении заявили клиника «Шанс» и Екатеринбургский медицинский центр.
