Из-за нападений на трамваи власти Екатеринбурга просят помощь у полиции

15.03 Вторник, 7 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга направили обращение начальнику городской полиции Виктору Позняку с просьбой усилить патрулирование из-за нападений на трамваи.

Документ публикует близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», также прикладывая предыдущие обращения к местному руководству МВД. В этот раз городские власти предупреждают, что если ситуация не изменится, в некоторых районах трамваи перестанут ходить. Наиболее криминогенными называют остановки на Вторчермете и перегоны в Орджоникидзевском районе.

Напомним, что после того, как на Вторчермете подросток выстрелил в водителя трамвая, водители стали делать объявления между остановками о том, что трамваи перестанут ходить, если нападения продолжатся.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
