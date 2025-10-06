Возрастное ограничение 18+
Из-за нападений на трамваи власти Екатеринбурга просят помощь у полиции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга направили обращение начальнику городской полиции Виктору Позняку с просьбой усилить патрулирование из-за нападений на трамваи.
Документ публикует близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», также прикладывая предыдущие обращения к местному руководству МВД. В этот раз городские власти предупреждают, что если ситуация не изменится, в некоторых районах трамваи перестанут ходить. Наиболее криминогенными называют остановки на Вторчермете и перегоны в Орджоникидзевском районе.
Напомним, что после того, как на Вторчермете подросток выстрелил в водителя трамвая, водители стали делать объявления между остановками о том, что трамваи перестанут ходить, если нападения продолжатся.
