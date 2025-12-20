СК планирует открыть девять профильных классов для школьников в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют открыть девять профильных кадетских классов Следственного комитета России. Они будут работать по программе дополнительного образования «Юный следователь». Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.Решение принято в рамках реализации Концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации на 2025–2030 годы. Первый такой класс уже начал работу на базе школы № 48 в Екатеринбурге в сентябре этого года.Для развития проекта руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко подписал соглашение о сотрудничестве с министром образования региона Светланой Тренихиной и ректором Уральского государственного педагогического университета Юрием Биктугановым. Документ предусматривает создание девяти новых кадетских классов Следственного комитета в школах области.Как сообщает пресс-служба СК, в рамках программы учащиеся будут участвовать в образовательных и просветительских мероприятиях совместно с сотрудниками следственных органов. Школьников познакомят с основами профессии следователя, нормами права и элементами криминалистики, а также с практикой работы ведомства.К реализации программы также привлечён Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева. Его преподаватели участвуют в занятиях и оценке знаний кадетов. При успешном освоении программы выпускники получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет. Методическое и психологическое сопровождение классов обеспечивает Уральский государственный педагогический университет.