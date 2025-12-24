Возрастное ограничение 18+
В Красноуральске с дроппера взыскали более 700 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С 48-летнего жителя Красноуральска, счёт которого мошенники использовали для «отмывания» похищенных у жительницы Великого Новгорода, взыскали 727 тысяч рублей – такую сумму она перевела мужчине.
Лишившись средств, женщина подала иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счёта, и Красноуральский городской суд полностью удовлетворил его, взыскав с ответчика в пользу истца всю сумму. Решение суда ещё не вступил в законную силу.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчина сам предоставил мошенникам реквизиты своего счёта и помог им обналичить украденные деньги.
