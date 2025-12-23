Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский фонд «ЗООзащита» нуждается в помощи для закупки корма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Благотворительный фонд «ЗООзащита» столкнулся с дефицитом корма для животных. По подсчётам организации, имеющихся запасов хватит примерно на две недели. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
В ближайшее время ожидается поставка корма на сумму 199 тысяч рублей, однако оплатить её фонд не может. Ранее эту финансовую нагрузку брала на себя сторонняя организация, но сейчас расходы вновь легли на «ЗООзащиту». В фонде уточняют, что ситуация возникла на фоне изменений в системе поддержки.
Как пояснили в пресс-службе «ЗООзащиты», раньше корм для подопечных регулярно оплачивал федеральный благотворительный фонд. Ежемесячные крупные поставки позволяли екатеринбургской организации сосредоточиться на лечении и ветеринарном сопровождении животных.
После приостановки сотрудничества финансовая нагрузка на «ЗООзащиту» значительно выросла. В связи с этим фонд запустил кампанию по сбору средств на покупку корма и обратился за поддержкой.
