Глава СК потребовал доклад о расследовании пожара с двумя погибшими в посёлке Калья
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области следственные органы начали проверку обстоятельств пожара в посёлке Калья, где 26 декабря погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Комарова, загорелась квартира на третьем этаже. Во время тушения огня двое мужчин были найдены без признаков жизни.
Следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
Ранее МЧС сообщало, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 81 минуту силами 15 специалистов и четырьмя единицами техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
