Двойной вызов полиции закончился убийством на улице Замятина в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге произошло жестокое убийство, которому предшествовал вызов полиции. Об этом сообщает в жутких подробностях телеграм-канал «Телеграмы с Эльмаша».Согласно информации телеграм-канала, трагедия развернулась в квартире дома на улице Замятина. Поздним вечером 24 декабря 61-летний мужчина напал на свою 57-летнюю сожительницу с ножом. Та сумела вызвать наряд полиции, однако после приезда полицейских отказалась писать официальное заявление. Стражи порядка, не имея оснований для задержания, отпустили конфликтующую пару.Примерно в час ночи дежурный снова принял звонок этой же женщины. Звонившая сообщила, что на неё опять «бросаются ножом». Но на этот раз полицейские не поехали на повторный вызов. А днём 25 декабря, когда уже соседи конфликтующей пары вызвали экстренные службы, в злополучной квартире был обнаружен труп. Но не женский — убит оказался сам агрессор. Фельдшер прибывшей на место преступления бригады скорой медицинской помощи констатировал смерть мужчины.В квартире были обнаружены следы жестокой борьбы. Правоохранители изъяли вещественные доказательства: окровавленные ножи и ножницы. Следствие считает их орудиями преступления.По предварительной информации, 57-летняя сожительница убитого задержана. Ей уже предъявлено официальное обвинение в совершении убийства.