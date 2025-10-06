Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге после нападения на водителя трамвая №15 возбудили уголовное дело

15.45 Понедельник, 6 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на водителя трамвайного маршрута №15 в Екатеринбурге. Подросток выстрелил в него из пневматического пистолета.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ – хулиганство. Ситуацией также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Ему будут докладывать о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком.

Напомним, после этого случая водители трамваев боятся ездить на Вторчермет и грозят, что откажутся работать в этом направлении, а также на Керамике и в Солнечном.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Стоимость развязки на «Калине» вновь увеличили, а срок сдачи сдвинули — к 2028 году

Очередные изменения внесли в заключённый ещё в 2021 году госконтракт
