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Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Пятый день подряд в Екатеринбурге у въезда в резиденцию губернатора Свердловской области проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.
Сегодня с плакатом рядом с резиденцией стоит жительница села Новоипатово. Она требует отменить приказ министра ЖКХ Николая Смирнова о размещении мусорного полигона на юге Сысертского района.
Напомним, вчера в пикет выходила жительница деревни Верхняя Боёвка.
Сегодня с плакатом рядом с резиденцией стоит жительница села Новоипатово. Она требует отменить приказ министра ЖКХ Николая Смирнова о размещении мусорного полигона на юге Сысертского района.
Напомним, вчера в пикет выходила жительница деревни Верхняя Боёвка.
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