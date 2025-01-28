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СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии Екатеринбурга телеграм-канал и ряд СМИ сообщают, что в уральской столице уходит в отставку начальник городской полиции.
Официальных заявлений по этому поводу ещё не было. В городском УМВД на наш вопрос об отставке ответили так: «Вся информация о кадровых перестановках публикуется на официальном сайте. Как будут изменения – отразим».
Пока на сайте указан действующий начальник полиции города подполковник Максим Метелица.
По информации телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в понедельник шефом полиции станет Виктор Позняк. Он работает в областном главке, в управлении по контролю за оборотом наркотиков. По неофициальным данным, уже 3 февраля Позняк будет представлен личному составу.
Официальных заявлений по этому поводу ещё не было. В городском УМВД на наш вопрос об отставке ответили так: «Вся информация о кадровых перестановках публикуется на официальном сайте. Как будут изменения – отразим».
Пока на сайте указан действующий начальник полиции города подполковник Максим Метелица.
По информации телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в понедельник шефом полиции станет Виктор Позняк. Он работает в областном главке, в управлении по контролю за оборотом наркотиков. По неофициальным данным, уже 3 февраля Позняк будет представлен личному составу.
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