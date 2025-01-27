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Экс-министру транспорта Свердловской области Старкову запросили 9 лет лишения свободы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову, которого обвиняют в получении взятки за содействие компании «Мелиострой», занимающейся строительством и содержанием дорожных объектов, запросили 9 лет лишения свободы. Также суд попросили назначить ему крупный штраф.
Старкову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2023 года, будучи министров, он получил взятку в размере 4 миллионов рублей за содействие компании в заключении контрактов. После этого он дал указание занимавшему на тот момент должность начальника начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» заключить контракт с указанной организацией.
Помимо этого, гособвинитель обратился к суду с просьбой на основании статьи 104.2 УК РФ применить конфискацию имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации.
Старкову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере). По версии следствия, в сентябре 2023 года, будучи министров, он получил взятку в размере 4 миллионов рублей за содействие компании в заключении контрактов. После этого он дал указание занимавшему на тот момент должность начальника начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» заключить контракт с указанной организацией.
«Государственный обвинитель попросил Кировский районный суд назначить экс-министру наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в десятикратном размере взятки в сумме 40 миллионов рублей»,
– сообщили в прокуратуре области.
Помимо этого, гособвинитель обратился к суду с просьбой на основании статьи 104.2 УК РФ применить конфискацию имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации.
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