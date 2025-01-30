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В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В прокуратуре Свердловской области подвели итоги 2024 года. Так, по данным ведомства, в минувшем году проверки были проведены почти по 90 тысячам обращений жителей региона.
Большинство из них, как отметили в ведомстве, касались нарушения прав граждан в сферах трудового, жилищного, пенсионного законодательства, ЖКХ, обеспечения безопасности дорожного движения, а также вопросов охраны прав людей с инвалидностью и престарелых.
«Из них удовлетворено более 20,5 тысяч жалоб и заявлений»,
– говорят в прокуратуре.
Большинство из них, как отметили в ведомстве, касались нарушения прав граждан в сферах трудового, жилищного, пенсионного законодательства, ЖКХ, обеспечения безопасности дорожного движения, а также вопросов охраны прав людей с инвалидностью и престарелых.
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