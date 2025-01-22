Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей

«Я вообще не верю в запреты. Вот мы запретим эту песню, тут же появятся 10 других песен. Я вот не очень понимаю, мы тут за то, чтобы продавалось хорошо, за то, чтобы быть модными, в тренде или все-таки сохранить ребёнка, его психическое здоровье и сексуальную неприкосновенность?»,

– призывает Людмила Золотницкая.

«То есть девчонки впитывают, что это нормально. Вот так и надо себя вести, то есть чем меньше на тебе одежды, тем ты привлекательнее, твоя ценность может возрастать. Мне кажется, воспитательная ситуация должна вот так перевернуться: давайте уже прикроемся, наконец-то, давайте уже не будем говорить пошлости с экрана бесконечно»,