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Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей
Кадр из видео: ОТВ
Председатель Свердловского областного родкома Людмила Золотницкая призвала бороться со сексуализацией, чтобы защитить от неё детей.
По её мнению, борьба со сексуализаций может предотвратить появление таких песен и клипов, как «Сигма бой», который ранее предлагали запретить. Она считает, что запрет одного клипа не поможет и что нужно решать проблему комплексно.
Свою позицию Людмила Золотницкая выразила на ОТВ в программе «Акцент».
Глава свердловского родкома также считает, что чрезмерную сексуализацию полезно будет исключить из медиапространства, так как дети, видя «минимум одежды, максимум двусмысленных движений», начинают воспринимать это как норму.
По её мнению, борьба со сексуализаций может предотвратить появление таких песен и клипов, как «Сигма бой», который ранее предлагали запретить. Она считает, что запрет одного клипа не поможет и что нужно решать проблему комплексно.
Свою позицию Людмила Золотницкая выразила на ОТВ в программе «Акцент».
«Я вообще не верю в запреты. Вот мы запретим эту песню, тут же появятся 10 других песен. Я вот не очень понимаю, мы тут за то, чтобы продавалось хорошо, за то, чтобы быть модными, в тренде или все-таки сохранить ребёнка, его психическое здоровье и сексуальную неприкосновенность?»,
– сказала Золотницкая.
Глава свердловского родкома также считает, что чрезмерную сексуализацию полезно будет исключить из медиапространства, так как дети, видя «минимум одежды, максимум двусмысленных движений», начинают воспринимать это как норму.
«То есть девчонки впитывают, что это нормально. Вот так и надо себя вести, то есть чем меньше на тебе одежды, тем ты привлекательнее, твоя ценность может возрастать. Мне кажется, воспитательная ситуация должна вот так перевернуться: давайте уже прикроемся, наконец-то, давайте уже не будем говорить пошлости с экрана бесконечно»,
– призывает Людмила Золотницкая.
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