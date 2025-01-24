44 свердловским больницам передали 128 автомобилей





– сообщает областной ДИП. «В разные уголки региона с площадки Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн отправились 52 новых автомобиля УАЗ, 44 представителя популярной модели Лада Гранта и 32 Лады Нивы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает о передачи 44 больницам региона 128 автомобилей.На закупку всех машин выделялось 181,4 миллиона рублей.По словам заместителя главы регионального Минздрава Светланы Филипповой, с 2021 по 2024 годы для свердловских больниц было приобретено 610 автомобилей на общую сумму 625 миллионов рублей.