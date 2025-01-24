Возрастное ограничение 18+
44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает о передачи 44 больницам региона 128 автомобилей.
На закупку всех машин выделялось 181,4 миллиона рублей.
По словам заместителя главы регионального Минздрава Светланы Филипповой, с 2021 по 2024 годы для свердловских больниц было приобретено 610 автомобилей на общую сумму 625 миллионов рублей.
«В разные уголки региона с площадки Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн отправились 52 новых автомобиля УАЗ, 44 представителя популярной модели Лада Гранта и 32 Лады Нивы»,
– сообщает областной ДИП.
На закупку всех машин выделялось 181,4 миллиона рублей.
По словам заместителя главы регионального Минздрава Светланы Филипповой, с 2021 по 2024 годы для свердловских больниц было приобретено 610 автомобилей на общую сумму 625 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Первоуральске на ремонт сетей водоснабжения планируют потратить почти 193 миллиона рублей в 2025 году
26 января 2025
26 января 2025