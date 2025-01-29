Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Примерно на час пришлось ограничивать движение по трассе Пермь-Екатеринбург в той её части, которая пролегает по Нижнесергинскому району Свердловской области. Сделано это было из-за ДТП с участием двух грузовиков.Как сообщала областная Госавтоинспекция, дорожная авария произошла на 248-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Водитель грузовой машины марки «Вольво» пытался обогнать другой грузовой автомобиль, марки «ДАФ». Манёвр получился неудачным, и «торопыга» допустил касательное столкновение с «ДАФом». В результате, выпихнул его на полосу встречного движения.К счастью, в происшествии никто не пострадал. Но из-за того, что грузовики значительно перекрыли проезжую часть в обе стороны, и для того, чтобы смогли спокойно работать прибывшие на место аварии специалисты, было принято решение ограничить движение на данном участке трассы. Машины со стороны Екатеринбурга перенаправляли через Артинский район, а ехавших со стороны Перми отправляли в объезд через Красноуфимск.На данный момент все препятствия с трассы удалены и движение в обе стороны по трассе Пермь-Екатеринбург восстановлено в полной мере.