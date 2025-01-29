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Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях

20.49 Четверг, 30 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Платформы «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» провели любопытное исследование о том, как путешествуют россияне (в том числе — екатеринбуржцы) и какие суммы на это тратят. Опрос охватил более 10 000 человек со всей страны и помог выяснить частоту поездок, предпочтения в транспорте и источники информации о новых направлениях.

Согласно результатам опроса, большинство жителей Екатеринбурга закладывают на транспортные расходы до 30 000 рублей (43%). Чаще всего (в 36% случаев) екатеринбуржцы путешествуют по России один-два раза в год. Ещё 23% отправляются в туристические поездки раз в несколько лет, а 9% — по три раза в год. В среднем жители города совершают около двух поездок в год. Что касается выбора транспорта, 39% опрошенных предпочитают поезд, 37% выбирают самолет, 22% – автомобиль, а водный транспорт используется лишь одним процентом респондентов.

Около 27% жителей Екатеринбурга узнают о турах и билетах через рекламу на онлайн-классифайдах и маркетплейсах. По словам Якова Пейсахзона, директора «Авито Рекламы», все больше пользователей ищут туристические предложения именно на подобных платформах, что открывает новые возможности для рекламодателей. Например, в прошлом году инвестиции туристических брендов в рекламу на «Авито» выросли на 155% по сравнению с предыдущим годом.

Главным критерием при выборе транспорта для путешествий по России для 49% респондентов является стоимость поездки. Для 40% важен комфорт, а 12% учитывают время в пути. Большинство (56%) планируют маршрут заранее, за месяц и более, 28% начинают подготовку за несколько недель, 9% предпочитают спонтанные поездки, а 7% принимают решения в последний момент. Средняя сумма, выделяемая на транспортные расходы, составляет 22 060 рублей. При этом 28% опрошенных стараются уложиться в 10 000 рублей, 15% готовы потратить от 30 001 до 50 000 рублей, а 9% закладывают более 50 000 рублей.

Ещё из исследований «Авито» было любопытно узнать, чем именно предпочитают заниматься екатеринбуржцы во время продолжительных поездок. Выяснилось, что 68% опрошенных слушают музыку, 59% спят, 53% читают, 39% общаются с попутчиками, а 35% играют в видеоигры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
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16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
14:37 Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
13:34 Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
13:18 Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
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