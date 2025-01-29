Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Платформы «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» провели любопытное исследование о том, как путешествуют россияне (в том числе — екатеринбуржцы) и какие суммы на это тратят. Опрос охватил более 10 000 человек со всей страны и помог выяснить частоту поездок, предпочтения в транспорте и источники информации о новых направлениях.Согласно результатам опроса, большинство жителей Екатеринбурга закладывают на транспортные расходы до 30 000 рублей (43%). Чаще всего (в 36% случаев) екатеринбуржцы путешествуют по России один-два раза в год. Ещё 23% отправляются в туристические поездки раз в несколько лет, а 9% — по три раза в год. В среднем жители города совершают около двух поездок в год. Что касается выбора транспорта, 39% опрошенных предпочитают поезд, 37% выбирают самолет, 22% – автомобиль, а водный транспорт используется лишь одним процентом респондентов.Около 27% жителей Екатеринбурга узнают о турах и билетах через рекламу на онлайн-классифайдах и маркетплейсах. По словам Якова Пейсахзона, директора «Авито Рекламы», все больше пользователей ищут туристические предложения именно на подобных платформах, что открывает новые возможности для рекламодателей. Например, в прошлом году инвестиции туристических брендов в рекламу на «Авито» выросли на 155% по сравнению с предыдущим годом.Главным критерием при выборе транспорта для путешествий по России для 49% респондентов является стоимость поездки. Для 40% важен комфорт, а 12% учитывают время в пути. Большинство (56%) планируют маршрут заранее, за месяц и более, 28% начинают подготовку за несколько недель, 9% предпочитают спонтанные поездки, а 7% принимают решения в последний момент. Средняя сумма, выделяемая на транспортные расходы, составляет 22 060 рублей. При этом 28% опрошенных стараются уложиться в 10 000 рублей, 15% готовы потратить от 30 001 до 50 000 рублей, а 9% закладывают более 50 000 рублей.Ещё из исследований «Авито» было любопытно узнать, чем именно предпочитают заниматься екатеринбуржцы во время продолжительных поездок. Выяснилось, что 68% опрошенных слушают музыку, 59% спят, 53% читают, 39% общаются с попутчиками, а 35% играют в видеоигры.