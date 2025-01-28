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Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа

19.27 Четверг, 30 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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С началом нового года многие россияне стремятся изменить свою жизнь и найти новую работу. Эксперты платформы Авито Работа предлагает полезные советы для соискателей, чтобы сделать процесс поиска более эффективным.

Популярность специализированных площадок

Согласно исследованию Авито Работы, 71% россиян ищут работу через специализированные сайты. Эксперты подчеркивают важность использования фильтров для отбора вакансий. А кроме того, обязательно составлять резюме, активно реагируя на предложения.

Начало Поиска Вакансий

Чтобы начать поиск на платформе Авито Работа, выберите параметр «Ищу работу» и укажите желаемую должность. Система автоматически определяет ваш регион, но для поиска вы можете выбрать любой город.

Фильтры для упрощения поиска:
  • Вид присутствия (полная, частичная, временная).
  • График работы (фиксированный, сменный, гибкий).
  • Размер зарплаты.
  • Частота выплат.
  • Опыт работы.

Использование меньшего количества фильтров может увеличить количество свободных вакансий.

Оформление Резюме

Создание резюме — ключевой шаг в поиске работы. На платформе есть интерфейс для заполнения анкет, в котором в том числе можно указать:
  • Опыт работы и обязанности.
  • Уровень образования.
  • Знание языков.
  • Контактную информацию.

Эксперты подчеркивают, что рекомендуется разместить несколько резюме на хорошую должность для увеличения шансов на трудоустройство.

Как откликаться на вакансии

Поисковики могут откликнуться на вакансии через платформу чата или по телефону. Отклики без резюме также возможны, но рекомендуется откликнуться как минимум на 10 вакансий для увеличения шансов на собеседование.

Лайфхаки для повышения шансов

  • О данных, предоставляемых вам: Это поможет работодателям лучше оценить вашего кандидатуру.
  • Подписывайтесь на уведомления: При настройке подачи заявления о новых вакансиях.
  • Сравнение вакансий: используйте функцию сравнения для выбора лучших предложений.

Отмечается, что эти советы помогут соискателям эффективно использовать платформу для работы и увеличить свои шансы на успешное трудоустройство в новом году.

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Гуля Бурангулова © Вечерние ведомости


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20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
18:25 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки
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17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
16:54 В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
14:37 Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
13:34 Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
13:18 Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
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