Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа

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Гуля Бурангулова © Вечерние ведомости

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С началом нового года многие россияне стремятся изменить свою жизнь и найти новую работу. Эксперты платформы Авито Работа предлагает полезные советы для соискателей, чтобы сделать процесс поиска более эффективным.Согласно исследованию Авито Работы, 71% россиян ищут работу через специализированные сайты. Эксперты подчеркивают важность использования фильтров для отбора вакансий. А кроме того, обязательно составлять резюме, активно реагируя на предложения.Чтобы начать поиск на платформе Авито Работа, выберите параметр «Ищу работу» и укажите желаемую должность. Система автоматически определяет ваш регион, но для поиска вы можете выбрать любой город.Использование меньшего количества фильтров может увеличить количество свободных вакансий.Создание резюме — ключевой шаг в поиске работы. На платформе есть интерфейс для заполнения анкет, в котором в том числе можно указать:Эксперты подчеркивают, что рекомендуется разместить несколько резюме на хорошую должность для увеличения шансов на трудоустройство.Поисковики могут откликнуться на вакансии через платформу чата или по телефону. Отклики без резюме также возможны, но рекомендуется откликнуться как минимум на 10 вакансий для увеличения шансов на собеседование.Отмечается, что эти советы помогут соискателям эффективно использовать платформу для работы и увеличить свои шансы на успешное трудоустройство в новом году.