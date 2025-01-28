Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения





– рассказали в экосистеме МТС. «Это позволит обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией, предотвратит случаи вандализма. Дежурные операторы в онлайн-режиме получают необходимую информацию о ситуации в месте отдыха горожан. В случае чрезвычайного происшествия сотрудники Центра с помощью данных могут оперативно идентифицировать правонарушителей, и, таким образом, обеспечивать безопасность и комфорт горожан, а также защищать городское имущество от порчи»,





– отметил Андрей Елизаров. «На 1000 человек в регионе приходится 5 установленных видеокамер. Это понятный тренд, ведь в больших городах важно обеспечивать безопасность для их жителей и контролировать сохранность городского имущества. Установленная нами система позволит, многочисленным отдыхающим в парке, жителям Юго-Запада намного спокойнее находиться на круглосуточно охраняемой территории»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Парк имени К.Е. Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга стал безопаснее. МТС оборудовала его комплексной системой видеонаблюдения и оповещения для защиты парка от вандализма и его посетителей в случаях ЧП.Всего в парке было развёрнуто 8 громкоговорителей, которые умеют имитировать звук сирены и передавать голосовые предупреждения о чрезвычайных ситуациях, и 43 всепогодных камеры, данные с которых будут передаваться в Единый городской центр мониторинга.Как отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, умные системы видеонаблюдения стали привычными для инфраструктуры больших городов. Наш регион в их числе. В 2024 году Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству камер городских систем видеонаблюдения.Систему внедрили в парке по заказу городской администрации в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».