Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Парк имени К.Е. Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга стал безопаснее. МТС оборудовала его комплексной системой видеонаблюдения и оповещения для защиты парка от вандализма и его посетителей в случаях ЧП.
Всего в парке было развёрнуто 8 громкоговорителей, которые умеют имитировать звук сирены и передавать голосовые предупреждения о чрезвычайных ситуациях, и 43 всепогодных камеры, данные с которых будут передаваться в Единый городской центр мониторинга.
Как отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, умные системы видеонаблюдения стали привычными для инфраструктуры больших городов. Наш регион в их числе. В 2024 году Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству камер городских систем видеонаблюдения.
Систему внедрили в парке по заказу городской администрации в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Всего в парке было развёрнуто 8 громкоговорителей, которые умеют имитировать звук сирены и передавать голосовые предупреждения о чрезвычайных ситуациях, и 43 всепогодных камеры, данные с которых будут передаваться в Единый городской центр мониторинга.
«Это позволит обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией, предотвратит случаи вандализма. Дежурные операторы в онлайн-режиме получают необходимую информацию о ситуации в месте отдыха горожан. В случае чрезвычайного происшествия сотрудники Центра с помощью данных могут оперативно идентифицировать правонарушителей, и, таким образом, обеспечивать безопасность и комфорт горожан, а также защищать городское имущество от порчи»,
– рассказали в экосистеме МТС.
Как отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, умные системы видеонаблюдения стали привычными для инфраструктуры больших городов. Наш регион в их числе. В 2024 году Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству камер городских систем видеонаблюдения.
«На 1000 человек в регионе приходится 5 установленных видеокамер. Это понятный тренд, ведь в больших городах важно обеспечивать безопасность для их жителей и контролировать сохранность городского имущества. Установленная нами система позволит, многочисленным отдыхающим в парке, жителям Юго-Запада намного спокойнее находиться на круглосуточно охраняемой территории»,
– отметил Андрей Елизаров.
Систему внедрили в парке по заказу городской администрации в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
28 января 2025
28 января 2025