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На Эльмаше пропал 12-летний мальчик

09.17 Пятница, 31 января 2025
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
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В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 12-летний Евгений Гордеев. Вчера, 30 января, он не вернулся домой. Ориентировку на ребёнка публикует поисковый отряд «Прорыв».

Мальчик ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. В день пропажи был в серой куртке, тёмно-синих брюках, чёрных кроссовках, бежевой кофте с капюшоном. Из особых примет родинка на плече. С собой у него был рюкзак тёмного цвета с чёрно-белыми символами.

В розыске ребёнка участвуют сотрудники ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру +7(343)356-42-14 или 112, 102.

Как Вечерним ведомостям сообщили в городском УМВД, в 13.10 из дома на Фрезеровщиков он ушёл в школу и не вернулся. Ранее ребёнок не убегал из дома.

«На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», – сказали в пресс-группе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
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20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
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18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
16:54 В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
14:37 Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
13:34 Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
13:18 Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
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