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На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 12-летний Евгений Гордеев. Вчера, 30 января, он не вернулся домой. Ориентировку на ребёнка публикует поисковый отряд «Прорыв».
Мальчик ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. В день пропажи был в серой куртке, тёмно-синих брюках, чёрных кроссовках, бежевой кофте с капюшоном. Из особых примет родинка на плече. С собой у него был рюкзак тёмного цвета с чёрно-белыми символами.
В розыске ребёнка участвуют сотрудники ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру +7(343)356-42-14 или 112, 102.
Как Вечерним ведомостям сообщили в городском УМВД, в 13.10 из дома на Фрезеровщиков он ушёл в школу и не вернулся. Ранее ребёнок не убегал из дома.
«На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», – сказали в пресс-группе.
Мальчик ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. В день пропажи был в серой куртке, тёмно-синих брюках, чёрных кроссовках, бежевой кофте с капюшоном. Из особых примет родинка на плече. С собой у него был рюкзак тёмного цвета с чёрно-белыми символами.
В розыске ребёнка участвуют сотрудники ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру +7(343)356-42-14 или 112, 102.
Как Вечерним ведомостям сообщили в городском УМВД, в 13.10 из дома на Фрезеровщиков он ушёл в школу и не вернулся. Ранее ребёнок не убегал из дома.
«На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», – сказали в пресс-группе.
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