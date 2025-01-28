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Уральские «Лисицы» в финал Кубка России по баскетболу
Фото: Илья Вага
«Лисицы» баскетбольного клуба УГМК одержали победу над московской командой МБА-МГУСиТ и прошли в финал Фонбет Кубка России. Игру в полуфинале баскетболистки закончили со счётом 65:59.
В клубе рассказали, что игра была напряжённой.
Москвички уверенно вели игру, но лидерство в турнирной сохраняли за собой екатеринбурженки. К концу игры девушки из МБА-МГУСиТ смогли ощутимо сократить разницу, но баскетболистки УГМК не дали себя опередить.
Уже завтра, 1 февраля, «лисиц» ждёт матч с курским «Динамо» за чемпионский трофей.
В клубе рассказали, что игра была напряжённой.
«Стартовая четверть началась с активных действий красно-белых, которые даже повели на три очка. Однако хозяйки быстро вернули инициативу и вышли вперед»,
– говорится на сайте БК УГМК.
Москвички уверенно вели игру, но лидерство в турнирной сохраняли за собой екатеринбурженки. К концу игры девушки из МБА-МГУСиТ смогли ощутимо сократить разницу, но баскетболистки УГМК не дали себя опередить.
Уже завтра, 1 февраля, «лисиц» ждёт матч с курским «Динамо» за чемпионский трофей.
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