Уральские «Лисицы» в финал Кубка России по баскетболу





говорится на сайте БК УГМК. «Стартовая четверть началась с активных действий красно-белых, которые даже повели на три очка. Однако хозяйки быстро вернули инициативу и вышли вперед»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Лисицы» баскетбольного клуба УГМК одержали победу над московской командой МБА-МГУСиТ и прошли в финал Фонбет Кубка России. Игру в полуфинале баскетболистки закончили со счётом 65:59.В клубе рассказали, что игра была напряжённой.Москвички уверенно вели игру, но лидерство в турнирной сохраняли за собой екатеринбурженки. К концу игры девушки из МБА-МГУСиТ смогли ощутимо сократить разницу, но баскетболистки УГМК не дали себя опередить.Уже завтра, 1 февраля, «лисиц» ждёт матч с курским «Динамо» за чемпионский трофей.