Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

К концу подходит первый месяц 2025 года, а некоторые ведомства ещё подводят итоги года ушедшего. Так, сегодня, 30 января, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция Алексея Спиридонова, главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области. На ней он озвучил итоги работы ведомства за 2024 год.По словам Спиридонова, регион достиг целевого показателя по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях — не более 318 погибших. Однако в 14 муниципалитетах зафиксирован рост числа жертв, что требует детального анализа и корректировки стратегии.Основными причинами аварий, как и в прошлые годы, остаются превышение скорости (33% случаев), нарушение правил проезда перекрестков (18%) и выезд на встречную полосу (11%). Количество трагических происшествий с участием детей, пострадавших из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 5%, составив 10% от всех аварий. В таких ДТП погибло за год 69 человек.На федеральных трассах наиболее аварийными остаются дороги «Екатеринбург – Тюмень» и «Пермь – Екатеринбург». Внутри региона высокая концентрация ДТП зафиксирована на Екатеринбургской кольцевой автодороге, а также на маршрутах Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и Екатеринбург – Реж – Алапаевск.Культура безопасного вождения и соблюдение правил дорожного движения по-прежнему вызывают обеспокоенность. В 2024 году было вынесено около 7 миллионов штрафов на сумму более 5 миллиардов рублей, зафиксировано более 44 тысяч нарушений со стороны пешеходов. Более 11 тысяч водителей лишены прав, 300 транспортных средств конфискованы, возбуждено 1295 уголовных дел.