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Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
К концу подходит первый месяц 2025 года, а некоторые ведомства ещё подводят итоги года ушедшего. Так, сегодня, 30 января, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция Алексея Спиридонова, главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области. На ней он озвучил итоги работы ведомства за 2024 год.
По словам Спиридонова, регион достиг целевого показателя по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях — не более 318 погибших. Однако в 14 муниципалитетах зафиксирован рост числа жертв, что требует детального анализа и корректировки стратегии.
Основными причинами аварий, как и в прошлые годы, остаются превышение скорости (33% случаев), нарушение правил проезда перекрестков (18%) и выезд на встречную полосу (11%). Количество трагических происшествий с участием детей, пострадавших из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 5%, составив 10% от всех аварий. В таких ДТП погибло за год 69 человек.
На федеральных трассах наиболее аварийными остаются дороги «Екатеринбург – Тюмень» и «Пермь – Екатеринбург». Внутри региона высокая концентрация ДТП зафиксирована на Екатеринбургской кольцевой автодороге, а также на маршрутах Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и Екатеринбург – Реж – Алапаевск.
Культура безопасного вождения и соблюдение правил дорожного движения по-прежнему вызывают обеспокоенность. В 2024 году было вынесено около 7 миллионов штрафов на сумму более 5 миллиардов рублей, зафиксировано более 44 тысяч нарушений со стороны пешеходов. Более 11 тысяч водителей лишены прав, 300 транспортных средств конфискованы, возбуждено 1295 уголовных дел.
По словам Спиридонова, регион достиг целевого показателя по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях — не более 318 погибших. Однако в 14 муниципалитетах зафиксирован рост числа жертв, что требует детального анализа и корректировки стратегии.
Основными причинами аварий, как и в прошлые годы, остаются превышение скорости (33% случаев), нарушение правил проезда перекрестков (18%) и выезд на встречную полосу (11%). Количество трагических происшествий с участием детей, пострадавших из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 5%, составив 10% от всех аварий. В таких ДТП погибло за год 69 человек.
На федеральных трассах наиболее аварийными остаются дороги «Екатеринбург – Тюмень» и «Пермь – Екатеринбург». Внутри региона высокая концентрация ДТП зафиксирована на Екатеринбургской кольцевой автодороге, а также на маршрутах Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и Екатеринбург – Реж – Алапаевск.
Культура безопасного вождения и соблюдение правил дорожного движения по-прежнему вызывают обеспокоенность. В 2024 году было вынесено около 7 миллионов штрафов на сумму более 5 миллиардов рублей, зафиксировано более 44 тысяч нарушений со стороны пешеходов. Более 11 тысяч водителей лишены прав, 300 транспортных средств конфискованы, возбуждено 1295 уголовных дел.
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