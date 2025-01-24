Возрастное ограничение 18+

Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге

20.13 Четверг, 30 января 2025
Фото: «Истоки Исети» / archpark.m-i-e.ru
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, проспект Ленина, 52) прошла презентация проекта новой музейной площадки — археологического парка «Истоки Исети». Он разрабатывается командой Музея истории Екатеринбурга при поддержке министерства культуры Свердловской области.

По предложению сотрудников Музея, на берегу главной свердловской реки нужно создать реконструкцию доисторического поселения, располагавшегося когда-то в окрестностях деревни Палкино. В основании проекта лежат результаты многолетние научные изыскания в области тысячелетий уральской истории. Если его удастся осуществить, все, кто интересуется прошлым края, смогут осуществить путешествие во времени и окунуться в быт предков.

В какой-то мере, идею уже удалось осуществить — в интернете появился виртуальный вариант археологического парка. Там представлены макеты сооружений древних уральцев, выложена обширная фотоколлекция предметов, найденных в верховьях реки Исеть, воссозданы завод-крепость, древний алтарь и другие исторические объекты.

Новый виртуальный музей «Истоки Исети» презентовал на мероприятии директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. По его словам, если удастся осуществить проект и в настоящей реальности, то сделано это будет с минимальным вмешательством в реальную среду: капитальных построек проект не предполагает, а выбранная территория расположена неподалёку от ЕКАД, поэтому и прокладка дорог к новому объекту тоже не понадобится.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
24 января 2025
День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
22 января 2025
Историко-культурная экспертиза не нашла препятствий для застройки территории екатеринбургского «Дирижабля»
25 января 2025
На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
28 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
20:49 Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
18:25 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки
18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
16:54 В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
14:37 Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
13:34 Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
13:18 Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
19:09 С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
Все новости Свердловской области
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
Все новости России и мира
21:23 Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
20:49 Екатеринбуржцы раскрыли любопытные подробности о своих путешествиях
20:42 Два грузовика временно изменили дорожное движение в Нижнесергинском районе
20:13 Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
19:27 Эксперты составили гайд для эффективного поиска вакансий на платформе Авито Работа
18:44 В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
18:25 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки
18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
16:54 В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
14:37 Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
13:34 Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
13:18 Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
19:09 С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK