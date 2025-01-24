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Проект парка «Истоки Исети» представили в Екатеринбурге
Фото: «Истоки Исети» / archpark.m-i-e.ru
В креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, проспект Ленина, 52) прошла презентация проекта новой музейной площадки — археологического парка «Истоки Исети». Он разрабатывается командой Музея истории Екатеринбурга при поддержке министерства культуры Свердловской области.
По предложению сотрудников Музея, на берегу главной свердловской реки нужно создать реконструкцию доисторического поселения, располагавшегося когда-то в окрестностях деревни Палкино. В основании проекта лежат результаты многолетние научные изыскания в области тысячелетий уральской истории. Если его удастся осуществить, все, кто интересуется прошлым края, смогут осуществить путешествие во времени и окунуться в быт предков.
В какой-то мере, идею уже удалось осуществить — в интернете появился виртуальный вариант археологического парка. Там представлены макеты сооружений древних уральцев, выложена обширная фотоколлекция предметов, найденных в верховьях реки Исеть, воссозданы завод-крепость, древний алтарь и другие исторические объекты.
Новый виртуальный музей «Истоки Исети» презентовал на мероприятии директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. По его словам, если удастся осуществить проект и в настоящей реальности, то сделано это будет с минимальным вмешательством в реальную среду: капитальных построек проект не предполагает, а выбранная территория расположена неподалёку от ЕКАД, поэтому и прокладка дорог к новому объекту тоже не понадобится.
По предложению сотрудников Музея, на берегу главной свердловской реки нужно создать реконструкцию доисторического поселения, располагавшегося когда-то в окрестностях деревни Палкино. В основании проекта лежат результаты многолетние научные изыскания в области тысячелетий уральской истории. Если его удастся осуществить, все, кто интересуется прошлым края, смогут осуществить путешествие во времени и окунуться в быт предков.
В какой-то мере, идею уже удалось осуществить — в интернете появился виртуальный вариант археологического парка. Там представлены макеты сооружений древних уральцев, выложена обширная фотоколлекция предметов, найденных в верховьях реки Исеть, воссозданы завод-крепость, древний алтарь и другие исторические объекты.
Новый виртуальный музей «Истоки Исети» презентовал на мероприятии директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. По его словам, если удастся осуществить проект и в настоящей реальности, то сделано это будет с минимальным вмешательством в реальную среду: капитальных построек проект не предполагает, а выбранная территория расположена неподалёку от ЕКАД, поэтому и прокладка дорог к новому объекту тоже не понадобится.
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