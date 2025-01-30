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Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями

12.55 Пятница, 31 января 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Ребёнок, чей труп 30 января нашли в квартире на Вторчермете в Екатеринбурге, мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями.

По информации телеграм-канала Ural Mash, речь идёт о 13-летней девочке (ранее в СМИ писали, что ребёнку 11 лет). Школьница якобы сделала пирсинг в носу, зная, что родители будут против такого решения, и в итоге так и произошло. Они заметили проколотый нос и попросили снять украшение, а на следующий день обнаружили дочь мёртвой, пишет ресурс.

Сообщается, что девочка училась в художественной школы, где показывала отличные результаты. Её работы показывали на выставках.

URA.ru передаёт, что после гибели девочки было возбуждено уголовное дело.

Официальных комментариев по поводу этой трагедии от полиции или СК не было.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
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17:17 СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
16:54 В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
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