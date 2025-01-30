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Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ребёнок, чей труп 30 января нашли в квартире на Вторчермете в Екатеринбурге, мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями.
По информации телеграм-канала Ural Mash, речь идёт о 13-летней девочке (ранее в СМИ писали, что ребёнку 11 лет). Школьница якобы сделала пирсинг в носу, зная, что родители будут против такого решения, и в итоге так и произошло. Они заметили проколотый нос и попросили снять украшение, а на следующий день обнаружили дочь мёртвой, пишет ресурс.
Сообщается, что девочка училась в художественной школы, где показывала отличные результаты. Её работы показывали на выставках.
URA.ru передаёт, что после гибели девочки было возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев по поводу этой трагедии от полиции или СК не было.
По информации телеграм-канала Ural Mash, речь идёт о 13-летней девочке (ранее в СМИ писали, что ребёнку 11 лет). Школьница якобы сделала пирсинг в носу, зная, что родители будут против такого решения, и в итоге так и произошло. Они заметили проколотый нос и попросили снять украшение, а на следующий день обнаружили дочь мёртвой, пишет ресурс.
Сообщается, что девочка училась в художественной школы, где показывала отличные результаты. Её работы показывали на выставках.
URA.ru передаёт, что после гибели девочки было возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев по поводу этой трагедии от полиции или СК не было.
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