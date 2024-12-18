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На пикет против мусорного полигона в Сысерти вышло несколько десятков человек

14.02 Суббота, 21 декабря 2024
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
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Пикет против мусорного полигона в Сысерти собрал несколько десятков человек.

На мероприятии жители Сысертского района держат плакаты, с которыми они уже выходили на пикеты в Екатеринбурге.

Мы требуем получить ответ в письменной форме и провести проверку законности действий губернатора в подготовке того, что они сейчас собираются сделать. Требуем отставки губернатора Куйвашева,

читает требования один из участников


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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