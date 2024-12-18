На пикет против мусорного полигона в Сысерти вышло несколько десятков человек





читает требования один из участников Мы требуем получить ответ в письменной форме и провести проверку законности действий губернатора в подготовке того, что они сейчас собираются сделать. Требуем отставки губернатора Куйвашева,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пикет против мусорного полигона в Сысерти собрал несколько десятков человек.На мероприятии жители Сысертского района держат плакаты, с которыми они уже выходили на пикеты в Екатеринбурге.