Возрастное ограничение 18+
На пикет против мусорного полигона в Сысерти вышло несколько десятков человек
Скриншот из видео: читатель Вечерних ведомостей
Пикет против мусорного полигона в Сысерти собрал несколько десятков человек.
На мероприятии жители Сысертского района держат плакаты, с которыми они уже выходили на пикеты в Екатеринбурге.
На мероприятии жители Сысертского района держат плакаты, с которыми они уже выходили на пикеты в Екатеринбурге.
Мы требуем получить ответ в письменной форме и провести проверку законности действий губернатора в подготовке того, что они сейчас собираются сделать. Требуем отставки губернатора Куйвашева,
— читает требования один из участников
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
15 декабря 2024
15 декабря 2024