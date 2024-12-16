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Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили
Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Коллаж: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В крупных городах России депутат образца 2024 года, как правило, это предприниматель или проводник интересов крупных бизнес-групп, реже – руководитель бюджетного учреждения, зависимого от администрации. В городах чуть поменьше типичный депутат – менее крупный предприниматель, либо также руководитель-бюджетник. Депутат думы Арамильского городского округа Сергей Гордеев не производит впечатление относящегося к какой-то из этих категорий. Он, скорее, производит впечатление убеждённого общественника, коих непривычно видеть в политике на выборной должности в наше время.
Вечерние ведомости поговорили с муниципальным депутатом из ближайшего пригорода Екатеринбурга, поскольку его история и опыт показались нам достойными внимания – преодолев сильное противодействие в ходе избирательной кампании и не будучи «административным» кандидатом, он смог избраться в муниципальный парламент. А затем выстроить отношения с администрацией, изначально не желавшей видеть его в думе, и привести за четыре месяца в порядок муниципальное учреждение, которое ему было дорого с детства.
Подробнее – в интервью Вечерних ведомостей.
«Я родился и вырос в Арамили, очень люблю свой город, очень радею за него. Переживаю, когда городу плохо, радуюсь, когда ему хорошо. И всей своей деятельностью пытаюсь сделать, чтобы городу было только хорошо», — начинает разговор Сергей Гордеев.
Мы беседуем в читальном зале Арамильской центральной городской библиотеки – главной в городе (у неё есть ещё три подразделения, два из которых – в отдалённых посёлках, входящих в состав городского округа). Население Арамильского городского округа – около 23 тысяч жителей, самой Арамили – чуть более 19 тысяч (что меньше, чем население многих микрорайонов Екатеринбурга). Сергей Гордеев подчёркивает, что Арамиль – топоним женского рода (иногородние часто склоняют по правилам мужского рода), название города произошло от легенды о башкирской девушке по имени Арамиль.
— () Как вы пришли к своему депутатству?
— (С. Гордеев) Начнём с того, что в 2020 году я создал некоммерческую организацию «Семейное тепло» и стал писать проект для подачи заявки в Фонд президентских грантов. Сделал это успешно. Мы получили грант в категории «Социально ориентированные проекты, нацеленные на помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья». Первый проект я написал в 2021 году. И на базе школы №1 города Арамили мы реализовали этот проект.
— В чём суть проекта была?
— Чтобы дети с ОВЗ социализировались, чтобы не было барьера «больной ребёнок – здоровый ребёнок».
— И что для этого делалось?
— Такие мероприятия как психологическая работа, арт-терапия. Дети рисовали, мы в рамках проекта закупили оборудование для кабинета психолога, которое даже в Екатеринбурге не у каждой школы есть, а в Арамили и подавно. На базе кабинета психолога мы создали с группой неравнодушных людей пространство за счёт средств гранта. Поставили интерактивную песочницу и дополнительное оборудование.
Потом, в 2023 году выиграли ещё один грант, тоже от Фонда президентских грантов – как бы продолжение первого. Этот проект также призван социализировать детей с ОВЗ. Он называется «Театральная деятельность как метод социализации и адаптации людей с ОВЗ».
— В Арамили же нет театров?
— На базе школ эти занятия проводятся – по театральной деятельности, по вокальному мастерству. Мы купили логопедическое зеркало и другое оборудование. Сейчас можно сказать, что в арамильской школе №1 кабинет оснащён самым лучшим образом.
Потом мы выиграли грант от областного Департамента внутренней политики, который мы сейчас реализуем — «Многодетная семья — сила России». В общем-то, я всей своей деятельностью стараюсь принести жителям Арамильского городского округа пользу.
— Когда вы решили участвовать в выборах депутатов думы?
— Это решение я принял по просьбе жителей в 2021 году.
— Что вам говорили эти жители? Для чего им нужно было, чтобы Сергей Гордеев пошёл в депутаты?
— Мне говорили: «если ты будешь в представительной власти, то ты будешь представлять наши интересы эффективнее». У моих знакомых просто тоже есть социальные проекты, которые они хотят реализовать в Арамильском городском округе. И после того как я стал депутатом, я считаю, что эти социальные проекты у нас действительно стали развиваться лучше.
Что касается решения баллотироваться, то для меня это был очень серьёзный вопрос. Потому что я понимал, что если пойду, то это накладывает определённую ответственность на меня.
— И вы пошли самовыдвиженцем?
— Сложность была в том, что я не был близок ни к каким партиям. Связей в партиях у меня не было. Никто меня туда, в принципе, не приглашал. И в итоге я решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Я пришёл к выводу, что так я действительно могу быть представителем людей, а не каких-то партий – это более сбалансированная позиция.
— Сколько всего депутатов в городской думе?
— 15 депутатов, избираются в пяти трёхмандатных округах. То есть надо попасть в тройку лидеров в одном из округов. Я занял второе место в округе №2, впереди меня был только кандидат от «Единой России».
— Чем запомнилась избирательная кампания? Что было ожидаемо, что может быть, стало неожиданным?
— Я многое понял и на себе ощутил. В очень сжатые сроки борьба очень сильно обостряется, и в людях вот в этой экстремальной ситуации проявляются самые неожиданные черты. Есть люди, которых я в этот период увидел с положительной стороны, а кого-то я увидел далеко не с положительной. Но я ни к кому претензий не имею, потому что… ну у каждого, видимо, свои методы, своё понимание.
— А какие инциденты были во время кампании?
— У меня были баннеры, согласованные с избиркомом, которые жители размещали на своих домах. В какой-то момент их начали срывать по ночам. Тогда жители начали убирать их на ночь и вывешивать каждое утро. Поддерживающие меня люди после срывов баннеров и информационных листовок стали размещать их за стёклами окон, в своих квартирах. Меня очень вдохновила решимость этих людей – ведь бандиты, срывавшие листовки, могли и побить стёкла с целью запугивания.
Количество людей, согласившихся вывесить мой баннер, поражало, и, мне кажется, тех, кто устраивал зачистки, это испугало. Всего я сделал и согласовал дизайн 15 разных агитационных материалов.
— То есть, очевидно, вы не входили в пул согласованных кандидатов, которых желала видеть администрация в думе. Но администрация и думский коллектив, судя по тому, что вам дали возглавить муниципальное учреждение, в итоге вас приняли?
— Да, я не обсуждал с кем-то из чиновников мэрии своё выдвижение. До выборов 2021 года меня в думе точно не ждали. Но у нас в Арамили после выборов думы сразу следуют выборы главы депутатами, и я поддержал избрание действующей главы (Марины Мишариной – прим. ). Меня никто не просил, я ни с кем не договаривался. Я сделал это в расчёте на то, что в дальнейшем благодаря этому какие-то общественные инициативы будут реализованы. Да и, по сути, я никогда не был противником власти. Но от меня администрация этой поддержки точно не ожидала.
— А сейчас Вы выстроили отношения с какой-либо из политических сил?
— Я активно работаю в рамках нашей команды некоммерческой организации «Альянс ТОС» – объединения территориальных общественных самоуправлений, которые реализуют проекты инициативного бюджетирования, благоустройства дворовых территорий, других общественных проектов. В основном, они работают в Екатеринбурге и его городах-спутниках. Теперь и в Арамили.
— Я считаю, что прежде чем критиковать какого-то чиновника или политика, в первую очередь, нужно очутиться в его шкуре. Мне и до того, как стал депутатом, приходилось общаться с чиновниками администрации, и я всегда на них нормально реагировал, да и сейчас нормально реагирую.
Применительно к нашей библиотеке, тоже можно отметить, что муниципальному депутату полезно побывать в роли руководителя муниципального учреждения – потому что депутаты принимают работу таких учреждений, но не всегда знают нюансы их работы. Хотя и совмещать руководство учреждением и депутатство это не очень этично – ведь есть некоторый конфликт интересов. Например, при согласовании бюджета депутат-руководитель муниципального учреждения будет «тянуть одеяло» на себя, стараясь выбить больше финансов. Но в любом случае хотя бы стажировку пройти на должности заместителя депутату не помешает. Приведу пример: приходит директор ДК и рассказывает депутатам о работе учреждения. И депутат на комиссии начинает ему задавать вопросы – почему такие показатели, а почему посещений мало и т.п. Хотя этот депутат не разбирается в нюансах работы. И директору сложно объяснить эти нюансы не погружённому в эту сферу человеку.
А ещё для меня как для общественника было важно получить хозяйственно-управленческий опыт.
— Как вы оказались на посту руководителя библиотеки? Вы целенаправленно к этому шли, избираясь депутатом?
— Нет, я никогда не стремился за счёт мандата депутата стать директором чего-либо. Это произошло через три года после выборов и внезапно – когда уволилась директор библиотеки, и администрации нужно было срочно найти руководителя (судя по выписке из ЕГРЮЛ, несколько десятилетий директором Арамильской городской библиотеки была Ирина Пряникова, в марте 2024 года вместо неё была назначена Ольга Бабайлова, но она уволилась, не проработав и четырёх месяцев — прим. ).
Вообще, когда мне глава Арамильского округа предложила возглавить учреждение и привести его в порядок, я поначалу был в раздумьях. Но у меня есть опыт проектной деятельности, а сейчас очень важно реализовывать проекты в муниципальных учреждениях – это включено в показатели KPI – и я решил этот свой опыт использовать. Я так-то ещё в детстве посещал эту библиотеку – помню, мне тогда очень нравилось чувствовать себя взрослым, ведь когда я получал книги, там же надо расписываться за них, и это выглядело очень по-взрослому (улыбается).
— Вы намеренно стали и.о. директора, не заключая полноценный контракт?
— Да, я принял решение стать исполняющим обязанности. Так легче прийти на пост и легче уйти, я не стремился держаться за эту должность.
Зайдя в учреждение понял, что необходим ремонт. Я и раньше видел, что он необходим – я проводил разные мероприятия в библиотеке, приём граждан проводил здесь, и провожу сейчас.
— То есть вам выделили это помещения как депутату для приёма?
— Да, именно так. Заступив на и.о. директора библиотеки, я стал вникать в работу, изучать документы, регламенты взаимодействия с администрацией – всё это приходилось делать самостоятельно. Также я стал заниматься поиском спонсоров.
— Этот ремонт, который сейчас завершается на наших глазах, делали на внебюджетные средства?
— Частично за бюджетные, частично за спонсорские, сейчас расскажу.
Туалет я отремонтировал за свои деньги. Потому что когда я в первый раз зашёл в этот туалет, я оттуда с трудом вылез.
Мы сделали в туалете ремонт, расширили дверной проём, чтобы он соответствовал потребностям людей с ОВЗ, провели в туалет горячую воду – до этого её там 30 лет не было. Поменяли плитку. Я это сделал в первый же месяц работы, за две недели буквально, даже ещё первую зарплату не получив на посту руководителя.
— Это всё на личные средства?
— По сути да. Я сделал так: зарплату, которую я получал на посту и.о. директора библиотеки, я направлял на ремонт помещений библиотеки. Потому что у меня было на что жить.
— И что вы ещё сделали на эти деньги?
— Отопление отрегулировали. Вот мы сидим с вами в помещении читального зала – чувствуете, что тепло у нас? А было холодно, предыдущие лет 30. Когда я пришёл руководить библиотекой, оказалось, что диаметр труб отопления в этой части здания меньше – соответственно, вода из теплоносителя здесь циркулирует хуже. Я приобрёл и смонтировал циркуляционный насос. Казалось бы, вложения небольшие – всего 10 тысяч рублей – а стало значительно комфортнее.
Потом я провёл экспертизу здания, чтобы понять, что нужно отремонтировать. Это мы уже делали за бюджетный счёт. Делал всё от себя зависящее, чтобы ускорить ремонт.
Затем начал собирать пакет документов для участия в проекте «Модельная библиотека», Это федеральный проект, в который можно попасть на конкурсной основе – это очень хорошее направление для библиотек, за счёт проекта можно полностью сделать ремонт и закупить оборудование.
Что ещё мы сделали – мы с волонтёрами покрасили фасад. Он тоже был сделан «не по уму» – краска была на известковой основе, такая краска быстро облазит. Можно было, конечно, докрасить этой краской, но мной было принято решение полностью убрать старую краску. Это очень затратная трудоёмкая работа, мы брали в аренду леса, я лично «Керхером» счищал, потом мы покрасили фасад уже нормальной фасадной краской, которая продержится долго.
— Затем я обратился к главе с просьбой выделить средства из бюджета – на ремонт помещения абонемента. Деньги были выделены. Но на то, чтобы исправить все проблемы, их не хватило, тоже пришлось довкладывать свои.
Например, на систему водослива – я его решил полностью наружу вывести. Потому что часть слива с крыши проходила по трубам внутри здания, и там часто возникали протечки – а для книг влага, сами понимаете, как опасна. Мы переоборудование произвели установили водозаборники, сейчас вся вода от осадков изолирована от внутренних стен.
— И сколько получилась доля бюджетного финансирования, а сколько внебюджетного?
— Из бюджета выделили 580 тысяч рублей. Ещё порядка 400 тысяч я привлёк своих. Хотя если оценивать работы по рыночному курсу, то мы гораздо больше сделали – просто за счёт трудовых вложений волонтёров и моих, удалось сэкономить. Иначе бы ремонт одного туалета мог дороже выйти.
— А насколько вообще сейчас востребована библиотека в Арамили? Кто в неё ходит? Мне кажется, сейчас уже всё можно в электронном виде в интернете найти.
— Я тоже думал, что никто не ходит. Но когда я окунулся в библиотечную жизнь, я увидел, что библиотеки очень востребованы. Мы в этом году обновили книжный фонд на 170 000 рублей, и я понял, что библиотеки нужны для жителей. Школьники ходят, берут книги, читают, выполняют домашние задания. Например, у нас отделение библиотеки в Светлом посещает ежемесячно 800 жителей, а всего в посёлке живёт 2600 человек. Это очень хороший результат, я считаю.
— Сейчас, как я понимаю, вы уже ушли с поста директора библиотеки. После ухода вы ещё планируете что-то для неё делать? Какой вы видите её будущее?
— Во-первых, я буду всё равно присутствовать в жизни библиотеки. Я принял участие в назначении нового директора – человек пришёл в администрацию по поводу работы, а я предложил её на пост директора библиотеки. В итоге она сейчас уже работает, я буду помогать новому директору.
Я считаю, что сейчас самая главная задача – подготовить заявку на привлечение денежных средств по программе «Модельная библиотека».
— Что даст попадание в эту программу? Можно будет обновить книжный фонд, ремонт?
— Нет, книжный фонд мы обновляем и делаем ремонт как раз чтобы подать заявку в «Модельную библиотеку» – это условие. Обследование здания для того же.
— А что тогда вы хотите получить?
— Дизайн-проект, мебель, техника. Ремонт тоже можем получить, но при условии софинансирования – то есть если муниципалитет вкладывается.
— Библиотека, смотрю, периодические издания, журналы тоже заказывает?
— Да, этим сейчас как раз методист занимается.
— А компьютеры здесь стоят для выхода в интернет жителей?
— Да, они для граждан, но не для выхода в интернет, а для набора текста. У меня есть идея проводить в библиотеке курсы компьютерной грамотности для пожилых людей, для них как раз можно эти компьютеры использовать.
— Сколько сотрудников сейчас работает в библиотеке?
— 8-9 человек, включая подразделения. Кстати, зарплата неплохая – в среднем, 60 тысяч рублей в месяц, со следующего года будет 71 тысяча.
— Насколько возможно сейчас – в условиях, когда в муниципальных бюджетах денег, прямо скажем, не лишку – преобразовать бюджетное учреждение наподобие библиотеки? Не только в Арамили, а в целом в подобных городах. Возможно ли это сделать за счёт каких-то управленческих решений?
— Вообще библиотечное пространство сейчас очень сильно недооценено – на базе библиотеки можно проводить разные мероприятия, просто это мало кто делает. Я считаю, что главная задача руководителя – писать и реализовывать проекты. Нужно уметь это делать. Причём в некоторых регионах введены показатели по социальным проектам. Фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов и все субсидии, которые есть возможность привлечь – по всем этим направлениям нужно уметь писать проекты, составлять документы.
Если бы библиотеки, ДК, иные учреждения в малых городах, умели бы писать подобные проекты, то они помимо местного бюджета, привлекали бы ещё другие средства. И улучшали бы пространства. Как, например, в школе мы сделали – просто инициативная группа граждан во главе со мной подались на грант и сделали.
Я считаю, что главное направление повышения квалификации – обучение в проектной деятельности. Писать, реализовывать, отчитываться. Это прям очень нужно. Если руководитель умеет это делать, он будет как рыба в воде
Во-вторых, я считаю, что нужно повышать уровень предоставления и расширять спектр платных услуг, то есть эффективно использовать площади, имеющиеся в распоряжении бюджетных учреждений. Библиотека зачастую пустует в субботу. Почему? Потому что не хватает у руководителя фантазии чем-то занять помещения. А можно, например, написать проект, и изо преподавать в этот день, сделать мастер-классы. На этом можно привлекать деньги, соответственно, покупать оборудование, которое останется библиотеке и будет работать на её благо.
— У вас есть в планах ещё какие-то городские учреждения в Арамили улучшить?
— Пока нет.
— А если предложат возглавить ещё какое-нибудь учреждение культуры, согласитесь?
— Не исключаю. Если я пойму, что смогу принести этому учреждению пользу, то, возможно, соглашусь.
Недавно писали, как одна из екатеринбургских библиотек была отмечена призом международной премии «Золотой Трезини».
Вечерние ведомости поговорили с муниципальным депутатом из ближайшего пригорода Екатеринбурга, поскольку его история и опыт показались нам достойными внимания – преодолев сильное противодействие в ходе избирательной кампании и не будучи «административным» кандидатом, он смог избраться в муниципальный парламент. А затем выстроить отношения с администрацией, изначально не желавшей видеть его в думе, и привести за четыре месяца в порядок муниципальное учреждение, которое ему было дорого с детства.
Подробнее – в интервью Вечерних ведомостей.
«Переживаю, когда городу плохо»
«Я родился и вырос в Арамили, очень люблю свой город, очень радею за него. Переживаю, когда городу плохо, радуюсь, когда ему хорошо. И всей своей деятельностью пытаюсь сделать, чтобы городу было только хорошо», — начинает разговор Сергей Гордеев.
Сергей Гордеев. Фото: Вечерние ведомости
Мы беседуем в читальном зале Арамильской центральной городской библиотеки – главной в городе (у неё есть ещё три подразделения, два из которых – в отдалённых посёлках, входящих в состав городского округа). Население Арамильского городского округа – около 23 тысяч жителей, самой Арамили – чуть более 19 тысяч (что меньше, чем население многих микрорайонов Екатеринбурга). Сергей Гордеев подчёркивает, что Арамиль – топоним женского рода (иногородние часто склоняют по правилам мужского рода), название города произошло от легенды о башкирской девушке по имени Арамиль.
Сергей Гордеев. Фото: Вечерние ведомости
— () Как вы пришли к своему депутатству?
— (С. Гордеев) Начнём с того, что в 2020 году я создал некоммерческую организацию «Семейное тепло» и стал писать проект для подачи заявки в Фонд президентских грантов. Сделал это успешно. Мы получили грант в категории «Социально ориентированные проекты, нацеленные на помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья». Первый проект я написал в 2021 году. И на базе школы №1 города Арамили мы реализовали этот проект.
— В чём суть проекта была?
— Чтобы дети с ОВЗ социализировались, чтобы не было барьера «больной ребёнок – здоровый ребёнок».
— И что для этого делалось?
— Такие мероприятия как психологическая работа, арт-терапия. Дети рисовали, мы в рамках проекта закупили оборудование для кабинета психолога, которое даже в Екатеринбурге не у каждой школы есть, а в Арамили и подавно. На базе кабинета психолога мы создали с группой неравнодушных людей пространство за счёт средств гранта. Поставили интерактивную песочницу и дополнительное оборудование.
Фото: Вечерние ведомости
Потом, в 2023 году выиграли ещё один грант, тоже от Фонда президентских грантов – как бы продолжение первого. Этот проект также призван социализировать детей с ОВЗ. Он называется «Театральная деятельность как метод социализации и адаптации людей с ОВЗ».
— В Арамили же нет театров?
— На базе школ эти занятия проводятся – по театральной деятельности, по вокальному мастерству. Мы купили логопедическое зеркало и другое оборудование. Сейчас можно сказать, что в арамильской школе №1 кабинет оснащён самым лучшим образом.
Потом мы выиграли грант от областного Департамента внутренней политики, который мы сейчас реализуем — «Многодетная семья — сила России». В общем-то, я всей своей деятельностью стараюсь принести жителям Арамильского городского округа пользу.
Фото: Вечерние ведомости
— Когда вы решили участвовать в выборах депутатов думы?
— Это решение я принял по просьбе жителей в 2021 году.
— Что вам говорили эти жители? Для чего им нужно было, чтобы Сергей Гордеев пошёл в депутаты?
— Мне говорили: «если ты будешь в представительной власти, то ты будешь представлять наши интересы эффективнее». У моих знакомых просто тоже есть социальные проекты, которые они хотят реализовать в Арамильском городском округе. И после того как я стал депутатом, я считаю, что эти социальные проекты у нас действительно стали развиваться лучше.
Что касается решения баллотироваться, то для меня это был очень серьёзный вопрос. Потому что я понимал, что если пойду, то это накладывает определённую ответственность на меня.
— И вы пошли самовыдвиженцем?
— Сложность была в том, что я не был близок ни к каким партиям. Связей в партиях у меня не было. Никто меня туда, в принципе, не приглашал. И в итоге я решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Я пришёл к выводу, что так я действительно могу быть представителем людей, а не каких-то партий – это более сбалансированная позиция.
Предвыборный плакат в 2021 году. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым.
— Сколько всего депутатов в городской думе?
— 15 депутатов, избираются в пяти трёхмандатных округах. То есть надо попасть в тройку лидеров в одном из округов. Я занял второе место в округе №2, впереди меня был только кандидат от «Единой России».
— Чем запомнилась избирательная кампания? Что было ожидаемо, что может быть, стало неожиданным?
— Я многое понял и на себе ощутил. В очень сжатые сроки борьба очень сильно обостряется, и в людях вот в этой экстремальной ситуации проявляются самые неожиданные черты. Есть люди, которых я в этот период увидел с положительной стороны, а кого-то я увидел далеко не с положительной. Но я ни к кому претензий не имею, потому что… ну у каждого, видимо, свои методы, своё понимание.
— А какие инциденты были во время кампании?
— У меня были баннеры, согласованные с избиркомом, которые жители размещали на своих домах. В какой-то момент их начали срывать по ночам. Тогда жители начали убирать их на ночь и вывешивать каждое утро. Поддерживающие меня люди после срывов баннеров и информационных листовок стали размещать их за стёклами окон, в своих квартирах. Меня очень вдохновила решимость этих людей – ведь бандиты, срывавшие листовки, могли и побить стёкла с целью запугивания.
Плакаты после срывания стали вешать с внутренней стороны лоджий. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым.
Количество людей, согласившихся вывесить мой баннер, поражало, и, мне кажется, тех, кто устраивал зачистки, это испугало. Всего я сделал и согласовал дизайн 15 разных агитационных материалов.
Фото предоставлено Сергеем Гордеевым
— То есть, очевидно, вы не входили в пул согласованных кандидатов, которых желала видеть администрация в думе. Но администрация и думский коллектив, судя по тому, что вам дали возглавить муниципальное учреждение, в итоге вас приняли?
— Да, я не обсуждал с кем-то из чиновников мэрии своё выдвижение. До выборов 2021 года меня в думе точно не ждали. Но у нас в Арамили после выборов думы сразу следуют выборы главы депутатами, и я поддержал избрание действующей главы (Марины Мишариной – прим. ). Меня никто не просил, я ни с кем не договаривался. Я сделал это в расчёте на то, что в дальнейшем благодаря этому какие-то общественные инициативы будут реализованы. Да и, по сути, я никогда не был противником власти. Но от меня администрация этой поддержки точно не ожидала.
— А сейчас Вы выстроили отношения с какой-либо из политических сил?
— Я активно работаю в рамках нашей команды некоммерческой организации «Альянс ТОС» – объединения территориальных общественных самоуправлений, которые реализуют проекты инициативного бюджетирования, благоустройства дворовых территорий, других общественных проектов. В основном, они работают в Екатеринбурге и его городах-спутниках. Теперь и в Арамили.
«Я никогда не был противником власти»
— Я считаю, что прежде чем критиковать какого-то чиновника или политика, в первую очередь, нужно очутиться в его шкуре. Мне и до того, как стал депутатом, приходилось общаться с чиновниками администрации, и я всегда на них нормально реагировал, да и сейчас нормально реагирую.
Фото: Вечерние ведомости
Применительно к нашей библиотеке, тоже можно отметить, что муниципальному депутату полезно побывать в роли руководителя муниципального учреждения – потому что депутаты принимают работу таких учреждений, но не всегда знают нюансы их работы. Хотя и совмещать руководство учреждением и депутатство это не очень этично – ведь есть некоторый конфликт интересов. Например, при согласовании бюджета депутат-руководитель муниципального учреждения будет «тянуть одеяло» на себя, стараясь выбить больше финансов. Но в любом случае хотя бы стажировку пройти на должности заместителя депутату не помешает. Приведу пример: приходит директор ДК и рассказывает депутатам о работе учреждения. И депутат на комиссии начинает ему задавать вопросы – почему такие показатели, а почему посещений мало и т.п. Хотя этот депутат не разбирается в нюансах работы. И директору сложно объяснить эти нюансы не погружённому в эту сферу человеку.
А ещё для меня как для общественника было важно получить хозяйственно-управленческий опыт.
— Как вы оказались на посту руководителя библиотеки? Вы целенаправленно к этому шли, избираясь депутатом?
— Нет, я никогда не стремился за счёт мандата депутата стать директором чего-либо. Это произошло через три года после выборов и внезапно – когда уволилась директор библиотеки, и администрации нужно было срочно найти руководителя (судя по выписке из ЕГРЮЛ, несколько десятилетий директором Арамильской городской библиотеки была Ирина Пряникова, в марте 2024 года вместо неё была назначена Ольга Бабайлова, но она уволилась, не проработав и четырёх месяцев — прим. ).
Фото: Вечерние ведомости
Вообще, когда мне глава Арамильского округа предложила возглавить учреждение и привести его в порядок, я поначалу был в раздумьях. Но у меня есть опыт проектной деятельности, а сейчас очень важно реализовывать проекты в муниципальных учреждениях – это включено в показатели KPI – и я решил этот свой опыт использовать. Я так-то ещё в детстве посещал эту библиотеку – помню, мне тогда очень нравилось чувствовать себя взрослым, ведь когда я получал книги, там же надо расписываться за них, и это выглядело очень по-взрослому (улыбается).
— Вы намеренно стали и.о. директора, не заключая полноценный контракт?
— Да, я принял решение стать исполняющим обязанности. Так легче прийти на пост и легче уйти, я не стремился держаться за эту должность.
Зайдя в учреждение понял, что необходим ремонт. Я и раньше видел, что он необходим – я проводил разные мероприятия в библиотеке, приём граждан проводил здесь, и провожу сейчас.
— То есть вам выделили это помещения как депутату для приёма?
— Да, именно так. Заступив на и.о. директора библиотеки, я стал вникать в работу, изучать документы, регламенты взаимодействия с администрацией – всё это приходилось делать самостоятельно. Также я стал заниматься поиском спонсоров.
— Этот ремонт, который сейчас завершается на наших глазах, делали на внебюджетные средства?
— Частично за бюджетные, частично за спонсорские, сейчас расскажу.
Туалет я отремонтировал за свои деньги. Потому что когда я в первый раз зашёл в этот туалет, я оттуда с трудом вылез.
Туалет до ремонта. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым
Мы сделали в туалете ремонт, расширили дверной проём, чтобы он соответствовал потребностям людей с ОВЗ, провели в туалет горячую воду – до этого её там 30 лет не было. Поменяли плитку. Я это сделал в первый же месяц работы, за две недели буквально, даже ещё первую зарплату не получив на посту руководителя.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
— Это всё на личные средства?
— По сути да. Я сделал так: зарплату, которую я получал на посту и.о. директора библиотеки, я направлял на ремонт помещений библиотеки. Потому что у меня было на что жить.
— И что вы ещё сделали на эти деньги?
— Отопление отрегулировали. Вот мы сидим с вами в помещении читального зала – чувствуете, что тепло у нас? А было холодно, предыдущие лет 30. Когда я пришёл руководить библиотекой, оказалось, что диаметр труб отопления в этой части здания меньше – соответственно, вода из теплоносителя здесь циркулирует хуже. Я приобрёл и смонтировал циркуляционный насос. Казалось бы, вложения небольшие – всего 10 тысяч рублей – а стало значительно комфортнее.
Фото: Вечерние ведомости
Потом я провёл экспертизу здания, чтобы понять, что нужно отремонтировать. Это мы уже делали за бюджетный счёт. Делал всё от себя зависящее, чтобы ускорить ремонт.
Затем начал собирать пакет документов для участия в проекте «Модельная библиотека», Это федеральный проект, в который можно попасть на конкурсной основе – это очень хорошее направление для библиотек, за счёт проекта можно полностью сделать ремонт и закупить оборудование.
Фото: Вечерние ведомости
Что ещё мы сделали – мы с волонтёрами покрасили фасад. Он тоже был сделан «не по уму» – краска была на известковой основе, такая краска быстро облазит. Можно было, конечно, докрасить этой краской, но мной было принято решение полностью убрать старую краску. Это очень затратная трудоёмкая работа, мы брали в аренду леса, я лично «Керхером» счищал, потом мы покрасили фасад уже нормальной фасадной краской, которая продержится долго.
Снятие старой краски со здания библиотеки. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым
Здание библиотеки до и после ремонта фасада. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым
— Затем я обратился к главе с просьбой выделить средства из бюджета – на ремонт помещения абонемента. Деньги были выделены. Но на то, чтобы исправить все проблемы, их не хватило, тоже пришлось довкладывать свои.
Помещение абонемента до начала ремонта в июле 2024 года. Фото предоставлено Сергеем Гордеевым.
Например, на систему водослива – я его решил полностью наружу вывести. Потому что часть слива с крыши проходила по трубам внутри здания, и там часто возникали протечки – а для книг влага, сами понимаете, как опасна. Мы переоборудование произвели установили водозаборники, сейчас вся вода от осадков изолирована от внутренних стен.
Помещение абонемента в декабре 2024 года. Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
— И сколько получилась доля бюджетного финансирования, а сколько внебюджетного?
— Из бюджета выделили 580 тысяч рублей. Ещё порядка 400 тысяч я привлёк своих. Хотя если оценивать работы по рыночному курсу, то мы гораздо больше сделали – просто за счёт трудовых вложений волонтёров и моих, удалось сэкономить. Иначе бы ремонт одного туалета мог дороже выйти.
— А насколько вообще сейчас востребована библиотека в Арамили? Кто в неё ходит? Мне кажется, сейчас уже всё можно в электронном виде в интернете найти.
— Я тоже думал, что никто не ходит. Но когда я окунулся в библиотечную жизнь, я увидел, что библиотеки очень востребованы. Мы в этом году обновили книжный фонд на 170 000 рублей, и я понял, что библиотеки нужны для жителей. Школьники ходят, берут книги, читают, выполняют домашние задания. Например, у нас отделение библиотеки в Светлом посещает ежемесячно 800 жителей, а всего в посёлке живёт 2600 человек. Это очень хороший результат, я считаю.
Фото: Вечерние ведомости
— Сейчас, как я понимаю, вы уже ушли с поста директора библиотеки. После ухода вы ещё планируете что-то для неё делать? Какой вы видите её будущее?
— Во-первых, я буду всё равно присутствовать в жизни библиотеки. Я принял участие в назначении нового директора – человек пришёл в администрацию по поводу работы, а я предложил её на пост директора библиотеки. В итоге она сейчас уже работает, я буду помогать новому директору.
Я считаю, что сейчас самая главная задача – подготовить заявку на привлечение денежных средств по программе «Модельная библиотека».
— Что даст попадание в эту программу? Можно будет обновить книжный фонд, ремонт?
— Нет, книжный фонд мы обновляем и делаем ремонт как раз чтобы подать заявку в «Модельную библиотеку» – это условие. Обследование здания для того же.
— А что тогда вы хотите получить?
— Дизайн-проект, мебель, техника. Ремонт тоже можем получить, но при условии софинансирования – то есть если муниципалитет вкладывается.
— Библиотека, смотрю, периодические издания, журналы тоже заказывает?
— Да, этим сейчас как раз методист занимается.
Фото: Вечерние ведомости
— А компьютеры здесь стоят для выхода в интернет жителей?
— Да, они для граждан, но не для выхода в интернет, а для набора текста. У меня есть идея проводить в библиотеке курсы компьютерной грамотности для пожилых людей, для них как раз можно эти компьютеры использовать.
— Сколько сотрудников сейчас работает в библиотеке?
— 8-9 человек, включая подразделения. Кстати, зарплата неплохая – в среднем, 60 тысяч рублей в месяц, со следующего года будет 71 тысяча.
Фото: Вечерние ведомости
«Библиотечное пространство сейчас сильно недооценено»
— Насколько возможно сейчас – в условиях, когда в муниципальных бюджетах денег, прямо скажем, не лишку – преобразовать бюджетное учреждение наподобие библиотеки? Не только в Арамили, а в целом в подобных городах. Возможно ли это сделать за счёт каких-то управленческих решений?
— Вообще библиотечное пространство сейчас очень сильно недооценено – на базе библиотеки можно проводить разные мероприятия, просто это мало кто делает. Я считаю, что главная задача руководителя – писать и реализовывать проекты. Нужно уметь это делать. Причём в некоторых регионах введены показатели по социальным проектам. Фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов и все субсидии, которые есть возможность привлечь – по всем этим направлениям нужно уметь писать проекты, составлять документы.
Фото: Вечерние ведомости
Если бы библиотеки, ДК, иные учреждения в малых городах, умели бы писать подобные проекты, то они помимо местного бюджета, привлекали бы ещё другие средства. И улучшали бы пространства. Как, например, в школе мы сделали – просто инициативная группа граждан во главе со мной подались на грант и сделали.
Я считаю, что главное направление повышения квалификации – обучение в проектной деятельности. Писать, реализовывать, отчитываться. Это прям очень нужно. Если руководитель умеет это делать, он будет как рыба в воде
Фото: Вечерние ведомости
Во-вторых, я считаю, что нужно повышать уровень предоставления и расширять спектр платных услуг, то есть эффективно использовать площади, имеющиеся в распоряжении бюджетных учреждений. Библиотека зачастую пустует в субботу. Почему? Потому что не хватает у руководителя фантазии чем-то занять помещения. А можно, например, написать проект, и изо преподавать в этот день, сделать мастер-классы. На этом можно привлекать деньги, соответственно, покупать оборудование, которое останется библиотеке и будет работать на её благо.
— У вас есть в планах ещё какие-то городские учреждения в Арамили улучшить?
— Пока нет.
— А если предложат возглавить ещё какое-нибудь учреждение культуры, согласитесь?
— Не исключаю. Если я пойму, что смогу принести этому учреждению пользу, то, возможно, соглашусь.
Недавно писали, как одна из екатеринбургских библиотек была отмечена призом международной премии «Золотой Трезини».
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