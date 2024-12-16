Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки

15.56 Четверг, 19 декабря 2024