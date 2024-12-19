Возрастное ограничение 18+

Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны

Участник боевых действий предложил адвокату за взятку в 10 миллионов рублей заключить контракт для прекращения уголовного дела

13.53 Среда, 18 декабря 2024
Депутат Курултая Алексей Локотченко. Фото: УФСБ по Республике Башкортостан
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Башкирии 29-летнему депутату Госсобрания – Курултая от «Единой России» Алексею Локотченко предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Советский районный суд Уфы поместил его в СИЗО до 30 января.

Как пишет государственное информагентство «Башинформ» со ссылкой на УФСБ по Башкортостану, Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая сейчас проходит обвиняемой по делу о незаконной банковской деятельности, избежать уголовной ответственности — путём заключения контракта с Минобороны. Направляться в зону боевых действий при этом было не нужно.

Фигурант предложил выступить посредником в передаче взятки в размере 10 млн 200 тыс. рублей должностным лицам Минобороны РФ за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде, что будет являться основанием для приостановления уголовного преследования в отношении адвоката, а в последующем она будет иметь возможность быть освобожденной от уголовной ответственности.

пишет СК.


Из указанных 10,2 млн рублей, предназначавшихся должностным лицам Минобороны РФ (их имена не называются), 5 млн рублей были переданы — Локотченко привлёк для этого своего подчинённого из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса», пишет «Башинформ». Этот подчинённый (его имя также не называется) был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении части взятки, сообщили в пресс-службе башкортостанского УФСБ.


Алексей Локотченко в Советском суде Уфы. Фото: УФСБ по Республике Башкортостан


29-летний Алексей Локотченко — один из самых молодых депутатов Курултая. Он избрался в башкирский парламент в 2023 году от партии «Единая Россия» по Белореченскому одномандатному округу № 5. Уже в начале 2024 года он объявил, что отправился в зону боевых действий. Причём заявил, что подвигли его к этому протесты в Баймакском районе в защиту Фаиля Алсынова. «Раскачивать лодку» или встать на защиту Родины?», — таким комментарием он сопроводил решение заключить контракт с Минобороны у себя в соцсетях. Издание «Пруфы» пишет, что в зоне боевых действий Локотченко взял позывной «Радий» (по совпадению такое же имя у главы Башкирии).

Алексей Локотченко до избрания депутатом сначала работал оперуполномоченным уголовного розыска районного отдела МВД, затем ушёл в частный бизнес — основав несколько юридических фирм. В том числе связанных со службой в армии — так, одна из основанных им фирм, ООО «Я в запасе» имеет сайт, который называется «Защита прав призывника — Купить военный билет законно Уфа». Судя по данным сервиса Checko, Локотченко перестал быть учредителем и гендиректором фирмы в 2023 году — перед выборами в Курултай. СК называет Локотченко учредителем и гендиректором юридической фирмы «РСК», однако, судя по данным из ЕГРЮЛ, депутат также является учредителем и гендиректором уфимских ООО «КайфРепаблик», ООО «Капитал» и ООО «Строительная компания "Антарес"».

Сам Локотченко за несколько часов до задержания написал пост, в котором сказал:
То, что вы сегодня увидите в СМИ, сделано с целью скомпрометировать и очернить меня, и не имеет ничего общего с реальностью.
Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций.


Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны

Скриншот со страницы Алексея Локотченко в соцсети Вконтакте


Локотченко — второй башкортостанский парламентарий за последние два года, который отправился в СИЗО, будучи действующим депутатом. В 2022 году по обвинению в терроризме был задержан депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин. Его сейчас судят в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Компания «Строй Мост» огребла неприятности с законом по «коррупционным» статьям
19 декабря 2024
В Екатеринбурге бывшая администраторша магазина похитила из кассы почти 800 тысяч рублей
17 декабря 2024
Екатеринбуржец попытался застрелить товарища из строительного пистолета
11 декабря 2024
В Берёзовском местный житель получил 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
17 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
21:49 Мать екатеринбуржской девятиклассницы вступила в бой с системой образования
21:05 Шестнадцать пожаров и три спасённых свердловчанина — итоги прошедшей среды
19:57 Подпалившему друга подростку Свердловский суд ужесточил наказание
19:17 Вечер советских кино и музыки в кластере «Л52» станет новогодним подарком
18:52 Компания «Строй Мост» огребла неприятности с законом по «коррупционным» статьям
18:34 Свердловская подсистема РСЧС подвела итоги уходящего года
17:56 В Туринске лишь после вмешательства прокуратуры снесли разрушающийся дом
17:28 Для ледового городка в Историческом сквере Екатеринбурга собрали главную ёлку
16:24 На работников Уралвагонзавода обрушились фейковые сообщения об «угрозе взрыва»
15:35 Массовая авария с участием грузовиков и автобуса произошла под Каменским-Уральским
15:22 В новогоднюю ночь екатеринбургский метрополитен будет работать до часа ночи
14:43 СМИ сообщают об убийстве матери четверых детей в Нижнем Тагиле
13:53 За татуировки с запрещённой символикой будут судить жителя Талицы
13:45 После прокурорской проверки в Берёзовском округе появились зоны санитарной охраны водозаборов
13:08 В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта в смертельном ДТП разбился ВАЗ
11:48 5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников при покупке новогодних подарков
11:41 Сотрудница ювелирного из Невьянска украла с работы украшения на 6,7 миллиона рублей
11:07 СК сообщил о начале проверки в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок
10:43 В Екатеринбурге неизвестный полгода забирал компенсацию на оплату ЖКХ вместо законных получателей
10:21 Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП на Сулимова в Екатеринбурге
09:36 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок
09:04 Смертельное ДТП под деревней Часовая в Каменском округе произошло из-за выезда на встречку
20:44 В Екатеринбурге прооперировали преданную хозяевами собачку
20:11 К вечеру среды в Свердловской области зафиксировано 36 ДТП
19:34 Председателя гордумы Дегтярска оштрафовали за игнорирование обращения жительницы
Все новости
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK