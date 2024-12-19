Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны Участник боевых действий предложил адвокату за взятку в 10 миллионов рублей заключить контракт для прекращения уголовного дела





пишет СК. Фигурант предложил выступить посредником в передаче взятки в размере 10 млн 200 тыс. рублей должностным лицам Минобороны РФ за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде, что будет являться основанием для приостановления уголовного преследования в отношении адвоката, а в последующем она будет иметь возможность быть освобожденной от уголовной ответственности.

Алексей Локотченко в Советском суде Уфы. Фото: УФСБ по Республике Башкортостан

То, что вы сегодня увидите в СМИ, сделано с целью скомпрометировать и очернить меня, и не имеет ничего общего с реальностью.

Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций.

Скриншот со страницы Алексея Локотченко в соцсети Вконтакте

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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