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Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
Участник боевых действий предложил адвокату за взятку в 10 миллионов рублей заключить контракт для прекращения уголовного дела
Депутат Курултая Алексей Локотченко. Фото: УФСБ по Республике Башкортостан
В Башкирии 29-летнему депутату Госсобрания – Курултая от «Единой России» Алексею Локотченко предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Советский районный суд Уфы поместил его в СИЗО до 30 января.
Как пишет государственное информагентство «Башинформ» со ссылкой на УФСБ по Башкортостану, Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая сейчас проходит обвиняемой по делу о незаконной банковской деятельности, избежать уголовной ответственности — путём заключения контракта с Минобороны. Направляться в зону боевых действий при этом было не нужно.
Из указанных 10,2 млн рублей, предназначавшихся должностным лицам Минобороны РФ (их имена не называются), 5 млн рублей были переданы — Локотченко привлёк для этого своего подчинённого из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса», пишет «Башинформ». Этот подчинённый (его имя также не называется) был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении части взятки, сообщили в пресс-службе башкортостанского УФСБ.
29-летний Алексей Локотченко — один из самых молодых депутатов Курултая. Он избрался в башкирский парламент в 2023 году от партии «Единая Россия» по Белореченскому одномандатному округу № 5. Уже в начале 2024 года он объявил, что отправился в зону боевых действий. Причём заявил, что подвигли его к этому протесты в Баймакском районе в защиту Фаиля Алсынова. «Раскачивать лодку» или встать на защиту Родины?», — таким комментарием он сопроводил решение заключить контракт с Минобороны у себя в соцсетях. Издание «Пруфы» пишет, что в зоне боевых действий Локотченко взял позывной «Радий» (по совпадению такое же имя у главы Башкирии).
Алексей Локотченко до избрания депутатом сначала работал оперуполномоченным уголовного розыска районного отдела МВД, затем ушёл в частный бизнес — основав несколько юридических фирм. В том числе связанных со службой в армии — так, одна из основанных им фирм, ООО «Я в запасе» имеет сайт, который называется «Защита прав призывника — Купить военный билет законно Уфа». Судя по данным сервиса Checko, Локотченко перестал быть учредителем и гендиректором фирмы в 2023 году — перед выборами в Курултай. СК называет Локотченко учредителем и гендиректором юридической фирмы «РСК», однако, судя по данным из ЕГРЮЛ, депутат также является учредителем и гендиректором уфимских ООО «КайфРепаблик», ООО «Капитал» и ООО «Строительная компания "Антарес"».
Сам Локотченко за несколько часов до задержания написал пост, в котором сказал:
Локотченко — второй башкортостанский парламентарий за последние два года, который отправился в СИЗО, будучи действующим депутатом. В 2022 году по обвинению в терроризме был задержан депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин. Его сейчас судят в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.
Как пишет государственное информагентство «Башинформ» со ссылкой на УФСБ по Башкортостану, Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая сейчас проходит обвиняемой по делу о незаконной банковской деятельности, избежать уголовной ответственности — путём заключения контракта с Минобороны. Направляться в зону боевых действий при этом было не нужно.
Фигурант предложил выступить посредником в передаче взятки в размере 10 млн 200 тыс. рублей должностным лицам Минобороны РФ за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде, что будет являться основанием для приостановления уголовного преследования в отношении адвоката, а в последующем она будет иметь возможность быть освобожденной от уголовной ответственности.
— пишет СК.
Из указанных 10,2 млн рублей, предназначавшихся должностным лицам Минобороны РФ (их имена не называются), 5 млн рублей были переданы — Локотченко привлёк для этого своего подчинённого из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса», пишет «Башинформ». Этот подчинённый (его имя также не называется) был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении части взятки, сообщили в пресс-службе башкортостанского УФСБ.
Алексей Локотченко в Советском суде Уфы. Фото: УФСБ по Республике Башкортостан
29-летний Алексей Локотченко — один из самых молодых депутатов Курултая. Он избрался в башкирский парламент в 2023 году от партии «Единая Россия» по Белореченскому одномандатному округу № 5. Уже в начале 2024 года он объявил, что отправился в зону боевых действий. Причём заявил, что подвигли его к этому протесты в Баймакском районе в защиту Фаиля Алсынова. «Раскачивать лодку» или встать на защиту Родины?», — таким комментарием он сопроводил решение заключить контракт с Минобороны у себя в соцсетях. Издание «Пруфы» пишет, что в зоне боевых действий Локотченко взял позывной «Радий» (по совпадению такое же имя у главы Башкирии).
Алексей Локотченко до избрания депутатом сначала работал оперуполномоченным уголовного розыска районного отдела МВД, затем ушёл в частный бизнес — основав несколько юридических фирм. В том числе связанных со службой в армии — так, одна из основанных им фирм, ООО «Я в запасе» имеет сайт, который называется «Защита прав призывника — Купить военный билет законно Уфа». Судя по данным сервиса Checko, Локотченко перестал быть учредителем и гендиректором фирмы в 2023 году — перед выборами в Курултай. СК называет Локотченко учредителем и гендиректором юридической фирмы «РСК», однако, судя по данным из ЕГРЮЛ, депутат также является учредителем и гендиректором уфимских ООО «КайфРепаблик», ООО «Капитал» и ООО «Строительная компания "Антарес"».
Сам Локотченко за несколько часов до задержания написал пост, в котором сказал:
То, что вы сегодня увидите в СМИ, сделано с целью скомпрометировать и очернить меня, и не имеет ничего общего с реальностью.
Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций.
Я верю, что люди, которые знают и поддерживают меня, не пойдут на поводу у этих провокаций.
Скриншот со страницы Алексея Локотченко в соцсети Вконтакте
Локотченко — второй башкортостанский парламентарий за последние два года, который отправился в СИЗО, будучи действующим депутатом. В 2022 году по обвинению в терроризме был задержан депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин. Его сейчас судят в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.
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