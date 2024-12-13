Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Береговую линию Черного моря очищают от мазута волонтеры. Для помощи им Авито предоставляет 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для проживания участников ликвидации последствий экологической катастрофы.Компания Авито выделяет технику, которая будет оплачена бизнес-направлением Авито Спецтехника. По предварительным оценкам компании, с ее помощью удастся очистить до четверти пострадавшей территории. Волонтеры также получат жилье: Авито обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах в Анапе. Это будет организовано через бизнес-направление Авито Путешествия, которое забронирует квартиры на платформе для участников всероссийского экологического движения «Экосистема».Кроме того, на платформе Авито в разделе #яПомогаю каждый желающий может оказать помощь, пожертвовав вещи или материальные средства для организаций, занимающихся восстановлением экосистемы Черноморского побережья.