Годовалая девочка пострадала в ДТП в Верхней Пышме из-за отсутствия автокресла

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД рассказали о ДТП, в котором пострадала годовалая девочка. Госавтоинспекторы уверены, что травм можно было избежать, если бы ребёнок находился в детском автокресле.Речь идёт об аварии, которая произошла в Верхней Пышме ещё 10 декабря. В тот день на улице Машиностроителей столкнулись Skoda и Nissan, в котором ехала супружеская пара с годовалой девочкой. Никто из них не пользовался ремнём безопасности, а их дочка просто лежала на заднем сидении в момент столкновения. В результате ДТП мать получила травму головы и несколько ушибов, а малышка – ушиб головного мозга. Никак не пострадал в этой аварии лишь отец семейства.В пресс-группе добавили, что на женщину, так как она была за рулём, составили сразу несколько протоколов: по статье 12.23 КоАП РФ за неправильную перевозку ребёнка, по статье 12.6 КоАП РФ за отсутствие использования ремней безопасности и по статье 12.37 КоАП РФ за несоблюдение условий ОСАГО. Отмечается, что ранее она ранее привлекалась к ответственности за нарушения ПДД 20 раз.