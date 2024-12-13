За прошлые сутки по Свердловской области прокатилось 17 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно суточной сводке МЧС России, по Свердловской области в четверг произошло 17 техногенных пожаров. Один из них оказался смертельным.Один человек погиб в посёлке Приисковом под Екатеринбургом. Его тело нашли на пепелище дворовых построек. Как выяснили дознаватели, в пожаре был виновен сам погибший, владелец сгоревших строений. Он, что называется, «неудачно покурил». В пике пожара огонь охватывал 30 квадратных метров.Самым крупным пожаром минувших суток стало возгорание заброшенного строения в деревне Гусева Белоярского городского округа. Огонь успел распространиться на 64 квадратных метра, пока не был потушен бригадой пожарных из 12 человек. В ликвидации пожара участвовала также добровольная пожарная дружина.Как выяснилось, причиной деревенского пожара стало короткое замыкание электропроводки. А самой частой причиной вчерашних возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Она обнаруживалась в 29% случаев.