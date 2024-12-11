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Строящуюся улицу Татищева в Екатеринбурге пустят в обход озера Малая Здохня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге спасли озеро Малая Здохня, которое хотели засыпать для продления улицы Татищева. Чтобы сохранить водоём, власти внесут изменения в трассировку будущей трассы.
Напомним, что в озере произрастают краснокнижные кувшинки. Для того, чтобы их сберечь на случай, если водоём всё же будут засыпать, сотрудники Ботанического сада УРО РАН получили от Минприроды Свердловской области разрешение на изъятие растений и пересадили кувшинки на территорию своего сада.
Сейчас городские власти обещают очистить водоём от загрязнений и благоустроить пространство вокруг озера.
Напомним, что в озере произрастают краснокнижные кувшинки. Для того, чтобы их сберечь на случай, если водоём всё же будут засыпать, сотрудники Ботанического сада УРО РАН получили от Минприроды Свердловской области разрешение на изъятие растений и пересадили кувшинки на территорию своего сада.
Сейчас городские власти обещают очистить водоём от загрязнений и благоустроить пространство вокруг озера.
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