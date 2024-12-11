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Строящуюся улицу Татищева в Екатеринбурге пустят в обход озера Малая Здохня

11.15 Пятница, 13 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге спасли озеро Малая Здохня, которое хотели засыпать для продления улицы Татищева. Чтобы сохранить водоём, власти внесут изменения в трассировку будущей трассы.

Напомним, что в озере произрастают краснокнижные кувшинки. Для того, чтобы их сберечь на случай, если водоём всё же будут засыпать, сотрудники Ботанического сада УРО РАН получили от Минприроды Свердловской области разрешение на изъятие растений и пересадили кувшинки на территорию своего сада.

Сейчас городские власти обещают очистить водоём от загрязнений и благоустроить пространство вокруг озера.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
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13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
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